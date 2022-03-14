Удавка вокруг России сужается: когда и кто может решиться устранить Путина

Путин начал репрессии против 5-й службы ФСБ. Как пишет "Медуза" – якобы за неверные данные о политической ситуации в Украине, что привело к срыву первоначального плана по вторжению (блицкрига). Есть ли вероятность, эти репрессии, да и вообще всё закручивание гаек, какое сейчас проходит в РФ (и снаружи, и внутри) приведет к устранению Путина? Издание "Комментарии" с этим непростым вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Есть три варианта отстранения Путина от власти

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина поясняет:

"Внутренние репрессии и внешние санкции действительно могут привести к попытке отстранения от власти Владимира Путина. Однако шансы на успех пока невысоки".

По мнению эксперта, можно рассмотреть несколько вариантов такого сценария.

Вариант первый: физическое устранение.

"Может ли его осуществить ближайшее окружение Путина из числа политико-военной элиты? Вряд ли. Мы видим, что "доступа к телу" нет даже у ближайших соратников, таких как глава минобороны Шойгу, глава МИД Лавров, руководитель правительства Мишустин. Может ли его осуществить ФСБ? Наверное, может. Но для этого должно возникнуть некое согласие на данную операцию в верхушке ведомства, которого никогда не было, и понимание перспектив: что будет дальше. Перспективы пока туманны", – считает Анна Малкина.

Вариант второй: конституционное отстранение от власти.

"В параграфе 2 статьи 92 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что "Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномочий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения от должности". Тема "состояния здоровья" Владимира Путина уже давно обсуждается в западных и российских оппозиционных СМИ. Эта тема могла бы стать основанием для досрочного прекращения полномочий президента конституционным путём. Однако для этого нужна политическая воля Госдумы, которая это решение проведёт. Также это решение должно быть неформально одобрено председателем правительства РФ, которому временно переходит исполнение полномочий президента. На сегодняшний день — это Мишустин, человек, лишенный ярко выраженных лидерских качеств и амбиций. Поэтому по состоянию на сегодня этот вариант кажется маловероятным", – отмечает политолог.

Вариант третий: революция, осуществлённая олигархическими структурами.

"На сегодняшний день наиболее пострадавшей от происходящего в России и за ее пределами является промышленно-финансовая элита РФ. Именно в ее среде всё громче звучат недовольства и критика действующей власти, – акцентирует эксперт. – Однако и тут есть проблема: отсутствие яркого харизматического лидера из олигархической среды, по типу Ходорковского, способного возглавить революцию и вдохновить народные массы".

Каждый из рассмотренных вариантов в любой момент может стать реальным, но на сегодняшний день все они не готовы к реализации, резюмирует Анна Малкина.

Бизнес вполне может материально профинансировать устранение Путина

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля считает, что заговор с целью отстранения Путина от власти может произойти не столько из-за того, что якобы некая ошибочная информация была предоставлена ему о ситуации в Украине, сколько из-за того, что санкции серьезно ударили по экономике России. По всему бизнесу – от крупного, до среднего и мелкого.

"Колоссальное падение доходов особенно почувствовал сейчас крупный бизнес, но постепенно всё это отразится на всех. К тому же, может сформироваться некий протестный сегмент из числа матерей, родственников погибших или попавших в плен российских солдат. Плюс – инфляция, резкий рост цен, потеря сбережений", – перечисляет эксперт.

Он предполагает, что покушение на Путина может организовать крупный бизнес в смычке с частью силовиков (не верхушки, а вторых-третьих лиц). В том числе из-за усиления репрессий.

"Фактически, для многих в РФ становится понятным, что страна скатывается в пропасть. И остановить это падение невозможно без остановки войны и выплат репараций за причиненный Украине ущерб. А всё это невозможно, пока Путин остается руководителем России. И чем дольше он остается у власти, тем глубже упадет Россия, тем больше вероятности тем или иным лицам попасть под санкции (со стороны Запада) и репрессии (со стороны российского руководства). Так что бизнес вполне может материально профинансировать устранение Путина. Ходят слухи о вероятности его отравления. Но если Путин, как говорят, прячется в бункере, это убежище можно заблокировать. И тогда оно станет ловушкой. Тюрьмой и даже могилой", – прогнозирует Владимир Воля.

Дворцовый переворот возможен при следующих обстоятельствах: слабости самого "царя", его смерти или – в результате военного поражения

По мнению политолога, конфликтолога Богдана Петренко, вполне логично, что и российские власти, и российские спецслужбы, и российскую армию ожидают глобальные разборки по результатам проваленной "спецоперации" в Украине.

"Станет ли в результате российская военно-карательная машина более эффективной? Вряд ли. Ибо все разборки в таких окостеневших как российская системах заканчиваются лишь одним – сменой лиц на руководящих должностях. А все кланы набирались по одному и тому же критерию: приверженности руководству, а не эффективности работы. И именно поэтому я бы пока не рассчитывал ни на какие "дворцовые перевороты". Люди, работающие на систему, видят в репрессиях возможность карьерного роста. Поэтому альтернативные кланы могут даже поддержать репрессии", – поясняет конфликтолог.

Богдан Петренко подчеркивает, что дворцовые перевороты в милитарных государствах возможны при следующих обстоятельствах: слабости самого "царя", его смерти или – в результате военного поражения.

"Пока этого не случится, российская ментальность чиновничества будет воспринимать как должное любые репрессии", – уверен эксперт.

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