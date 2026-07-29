Угрожает пожизненное: почему ФСБ РФ объявила основателя Telegram Дурова в международный розыск

Федеральная служба безопасности России объявила основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в международный розыск. Российские спецслужбы обвиняют предпринимателя в якобы содействии террористической деятельности и заявляют, что администрация платформы не удаляет ресурсы, которые, по версии Москвы, используются украинскими спецслужбами.

Павел Дуров. Фото из открытых источников

По данным ФСБ, Дурову инкриминируют часть 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ ("Содействие террористической деятельности"). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

В спецслужбе утверждают, что через Telegram якобы координировались диверсии, кибермошенничество и другие преступления на территории России. В качестве примера ФСБ привела сервис знакомств "Дайвинчик", заявив, что украинские спецслужбы под видом девушек знакомились с россиянами и склоняли их к участию в противоправной деятельности. Российская сторона сообщает, что с июля 2025 по этому делу задержали 46 человек.

Это уже не первое подобное дело против основателя Telegram. В 2024 году французские следователи предъявили обвинение Дурову в возможном соучастии в преступлениях, которые, по их версии, осуществлялись через платформу. Речь шла о мошенничестве, незаконном обороте наркотиков, распространении вредоносного программного обеспечения и материалов сексуального насилия над детьми, а также отказе сотрудничать со следствием.

Тогда российские власти резко критиковали действия Франции. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков иронизировал и высмеивал, что если Telegram используют преступники, то по такой же логике можно было бы обвинять и производителей автомобилей "Рено" или "Ситроена", которыми также пользуются террористы. А Путин утверждал, что ему "не очень понятна" логика действий Франции, "поскольку она носит избирательный характер".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Павел Дуров предлагает бесплатно оплодотворять женщин через ЭКО.