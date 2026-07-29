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Загрожує довічне: чому ФСБ РФ оголосила засновника Telegram Дурова у міжнародний розшук

Російська ФСБ оголосила засновника Telegram Павла Дурова у міжнародний розшук за звинуваченням у нібито сприянні тероризму.

29 липня 2026, 10:10
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Slava Kot

Федеральна служба безпеки Росії оголосила засновника месенджера Telegram Павла Дурова у міжнародний розшук. Російські спецслужби звинувачують підприємця у нібито сприянні терористичній діяльності та заявляють, що адміністрація платформи не видаляє ресурси, які, за версією Москви, використовуються українськими спецслужбами.

Загрожує довічне: чому ФСБ РФ оголосила засновника Telegram Дурова у міжнародний розшук

Павло Дуров. Фото з відкритих джерел

За даними ФСБ, Дурову інкримінують частину 1.1 статті 205.1 Кримінального кодексу РФ ("Сприяння терористичній діяльності"). Максимальне покарання за цією статтею передбачає довічне позбавлення волі.

У спецслужбі стверджують, що через Telegram нібито координувалися диверсії, кібершахрайство та інші злочини на території Росії. Як приклад ФСБ навела сервіс знайомств "Дайвінчик", заявивши, що українські спецслужби під виглядом дівчат знайомилися з росіянами та схиляли їх до участі у протиправній діяльності. Російська сторона повідомляє, що з липня 2025 року за цією справою затримали 46 осіб.

Це вже не перша подібна справа проти засновника Telegram. У 2024 році французькі слідчі висунули Дурову обвинувачення у можливій співучасті у злочинах, які, за їхньою версією, здійснювалися через платформу. Йшлося про шахрайство, незаконний обіг наркотиків, поширення шкідливого програмного забезпечення та матеріалів сексуального насильства над дітьми, а також відмову співпрацювати зі слідством.

Тоді російська влада різко критикувала дії Франції. Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков іронізував та висміював, що якщо Telegram використовують злочинці, то за такою ж логікою можна було б звинувачувати й виробників автомобілів "Рено" чи "Сітроєна", якими також користуються терористи. А Путін стверджував, що йому "не дуже зрозуміла" логіка дій Франції, "оскільки вона має виборчий характер".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Павло Дуров пропонує безкоштовно запліднювати жінок через ЕКЗ.



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