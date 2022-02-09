Угрожать нам "глупо": Россия выразила Британии просьбу перед переговорами в Москве

Россия в среду, 9 февраля, попросила Британию отказаться от санкционной риторики, когда ее министры иностранных дел и обороны прилетят в Москву для переговоров на фоне напряжения вокруг Украины, иначе их встречи будут краткими. Об этом сообщает Reuters.

Флаг развевается возле консульского отдела посольства России в Лондоне - Reuters

Министр обороны Бен Уоллес и министр иностранных дел Лиз Трасс на этой неделе должны прибыть в Москву на фоне противостояния из-за наращивания российских войск вблизи Украины, что вызвало опасение, что Москва может атаковать.

Россия, выдвинувшая к Западу ряд требований безопасности, включая официальное вето на вступление Украины в НАТО, отрицает любой такой план. Западные правительства угрожают серьезными санкциями, если Москва вторгнется.

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва заинтересована в переговорах, если у Британия есть конструктивные предложения в ответ на требования Москвы по безопасности, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

"Если они едут в Россию, чтобы снова угрожать нам санкциями, то это довольно глупо: мы все читаем, все видим, знаем и слышим. В этом случае диалог и разговор в Москве, вероятно, будут достаточно короткими", — сказал Келин.

Как сообщали ранее "Комментарии", Кремль назвал украинскую дипломатию Бориса Джонсона "полностью запутанной". Кремль высмеял усилия Британии поставить себя во главе борьбы за защиту Украины на следующий день после того, как Джонсон прилетел в Киев, чтобы предупредить, что вторжение России станет гуманитарной, политической и военной катастрофой для Москвы.

Россия заявила, что не планирует устраивать новое вторжение в Украину, и высмеяла утверждение Джонсона о том, что вторжение неизбежно.

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