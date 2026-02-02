Министерство иностранных дел РФ обнародовало очередную серию заявлений, содержащих прямые угрозы западным странам и новые обвинения в адрес Украины. В частности, Москва в очередной раз акцентирует внимание на "военно-биологической деятельности" и ядерных рисках.

Угрозы и "ядерная опасность": очередной ряд обвинений от МИД РФ

Угрозы западным войскам и ядерный шантаж

Российское дипломатическое ведомство предупредило о готовности атаковать иностранные подразделения в случае появления на украинской территории. "Реваншистам на Западе следует исходить из того, что иностранные контингенты при их размещении в Украине станут законными целями ВС РФ", — говорится в заявлении. Также в МИД РФ утверждают, что возникает "реальная угроза расползания ядерного оружия в контуре "коллективного Запада"", а движение Берлина в этом направлении назвали нарушением международных обязательств.

Обвинения по адресу Киева

По версии Москвы Украина вместе с партнерами пытается сорвать мирные инициативы и избегает обсуждения американского плана, основанного на встрече в Анкоридже. "Киев в тесной координации с британцами и еэсовцами пытается торпедировать инициативы по урегулированию", — утверждают в МИД РФ. Отдельно дипломаты обвинили украинские власти в попытках "уничтожения канонического православия".

Геополитические претензии: от Арктики до Гренландии

МИД РФ также затронул вопрос северных территорий. Было заявлено, что любые попытки игнорирования интересов России в Заполярье "не останутся без ответа и будут иметь последствия". В то же время, в ведомстве добавили, что текущая напряженность вокруг Гренландии якобы "никак не связана с РФ".

Кроме того, российская сторона продолжает настаивать, что расценивает активность Запада у своих границ как "угрозу военно-биологической деятельности".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что политические ориентиры Москвы остаются неизменными с июня 2024 года. Комментируя высказывания Госсекретаря США Марко Рубио о якобы решенном вопросе гарантий для Украины, российский министр выразил скепсис:

"Если цель состоит в том, чтобы сохранить режим на какой-то части территории бывшей Украины и продолжать делать этот режим плацдармом для создания угроз в Российской Федерации, то наверняка Вы сами поймете, что такие гарантии безопасности вряд ли могут обеспечить надежный мир".