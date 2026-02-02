logo_ukra

Погрози та «ядерна небезпека»: чергова низка звинувачень від МЗС РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Погрози та «ядерна небезпека»: чергова низка звинувачень від МЗС РФ

Від Гренландії до Заполяр’я: МЗС РФ виступило з агресивними заявами на адресу України та «колективного Заходу»

2 лютого 2026, 20:31
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Міністерство закордонних справ РФ оприлюднило чергову серію заяв, що містять прямі погрози західним країнам та нові звинувачення на адресу України. Зокрема, Москва вкотре акцентує на "військово-біологічній діяльності" та ядерних ризиках.

Погрози західним військам та ядерний шантаж

Російське дипломатичне відомство попередило про готовність атакувати іноземні підрозділи у разі їх появи на українській території. "Реваншистам на Заході слід виходити з того, що іноземні контингенти при їх розміщенні на Україні стануть законними цілями ЗС РФ", — йдеться у заяві. Також у МЗС РФ стверджують, що виникає "реальна загроза розповзання ядерної зброї в контурі „колективного Заходу“", а рух Берліна в цьому напрямку назвали порушенням міжнародних зобов'язань.

Звинувачення на адресу Києва

За версією Москви, Україна разом із партнерами намагається зірвати мирні ініціативи та уникає обговорення американського плану, заснованого на зустрічі в Анкориджі. "Київ у тісній координації з британцями та єесівцями вкотре намагається торпедувати ініціативи з урегулювання", — стверджують у МЗС РФ. Окремо дипломати звинуватили українську владу у спробах "знищення канонічного православ'я".

Геополітичні претензії: від Арктики до Гренландії

МЗС РФ також зачепило питання північних територій. Було заявлено, що будь-які спроби ігнорування інтересів Росії в Заполяр’ї "не залишаться без відповіді і матимуть наслідки". Водночас у відомстві додали, що поточна напруженість навколо Гренландії нібито "ніяк не пов'язана з РФ".

Крім того, російська сторона продовжує наполягати, що розцінює активність Заходу біля своїх кордонів як "загрозу військово-біологічної діяльності".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, що політичні орієнтири Москви залишаються незмінними із червня 2024 року. Коментуючи висловлювання Держсекретаря США Марко Рубіо про нібито вирішене питання гарантій для України, російський міністр висловив скепсис:

"Якщо мета полягає в тому, щоб зберегти режим на якійсь частині території колишньої України і продовжувати робити цей режим плацдармом для створення загроз Російській Федерації, то, напевно, Ви самі зрозумієте, що такі гарантії безпеки навряд чи можуть забезпечити надійний мир".



