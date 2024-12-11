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Угрозы РФ вышли на новый уровень: почему изменилась риторика Кремля

Кремль начал активнее акцентировать внимание на новом оружии после встречи Зеленского с Трампом

сегодня, 19:38
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Кречмаровская Наталия

Власти РФ начали более активно запугивать Украину и западные страны ударами новой ракетой. По словам российского диктатора Владимира Путина, "Орешник" заменит ядерное оружие. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности убеждены, что информация о том, что "Орешник" усовершенствует ядерную доктрину России, является враждебным шантажом.

Угрозы РФ вышли на новый уровень: почему изменилась риторика Кремля

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

“Ложь: российская ядерная доктрина жестче не станет, но при наличии достаточного количества таких ракет как “Орешник”, она будет совершенствоваться. Это пропагандистам заявил диктатор Путин”, – сообщают в Центре.

Также отмечают, что на самом деле российский режим корректирует меры по ядерному шантажу мирового сообщества. Накануне и после ракетного удара по Днепру 21 ноября Кремль ввел в информационное поле баллистическую ракету "Орешник".

Также напомнили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 декабря анонсировал размещение этих ракет на территории Беларуси. В тот же день Путин сравнил "Орешник" с ядерным оружием. А многие агенты влияния РФ за границей делают заявления, направленные на нагнетание истерии и страха вокруг этой ракеты.

Скоординированность этих заявлений и медийной активности свидетельствуют о проведении информационно-психологической операции. Ее цель – влияние на страны Запада с целью снижения военной поддержки Украины”, — пояснили в Центре.

Также акцентировали внимание, что Кремль активизировал эту операцию после встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже 7 декабря.

Напомним, что Лукашенко, как сообщал, портал "Комментарии", опроверг фактическую оккупацию Беларуси Россией.



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Источник: https://t.me/spravdi/43551
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