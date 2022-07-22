Указание поступило из Кремля: российские пропагандисты получили необычный запрет

Популярным российским пропагандистам запрещено активно освещать тему Приднестровья. Непризнанная республика заявила, что хочет войти в состав России. Об этом пишет 24 канал , ссылаясь на источники в разведке.

Пропагандисты Кремля, вероятно, не будут активно вспоминать о Приднестровье (фото из открытых источников)

По информации украинских СМИ, для пропагандистов подготовили новую методику, в которой говорится, что не стоит производить много шума вокруг прозвучавшего сегодня заявления приднестровской "власти".

Возможно, Кремль выпустил такое запрещение, ведь пока не желает присоединять к себе, оккупированную много лет назад, часть Молдовы. Именно поэтому руководство России решило "съехать с этой темы".

Известно, что 22 июня "глава МИД" Приднестровья Виталий Игнатьев выступил с громким заявлением, сообщив, что "республика" собирается добиваться независимости и в дальнейшем присоединиться к составу РФ.

В Молдавии уже отреагировали на это заявление. Так, в Бюро реинтеграции Молдовы напомнили о существовании формулы мирного урегулирования конфликта и призвали уважать суверенитет и территориальную целостность страны.

Напомним, что "Комментарии" писала о том, что в Госдуме собрались присоединять Приднестровье. В Госдуме РФ заявили, что желание непризнанного Приднестровья стать частью России следует рассматривать всерьез. Об этом в интервью российскому пропагандистскому информагентству "РИА Новости" заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Белик назвал Приднестровье анклавом Молдовы, который не видит своего будущего в составе соседней Румынии, но при этом добродушно встретил у себя российских миротворцев, на территории Приднестровья уже длительное время.

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