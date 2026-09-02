"Указания уже предоставлены": Путин пригрозил массированными ударами по энергетике Украины

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готовит новые массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Свои будущие атаки он пытался представить как будто бы ответ на действия украинских сил. Об этом Путин сказал во время пресс-конференции по итогам саммита ШОС, где также сделал ряд заявлений о войне против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин заявил, что российским войскам уже предоставили указания по новым атакам по Украине.

"Нашим войскам предоставлены соответствующие указания по нанесению массированных ударов по энергетике Украины", — заявил Путин.

В то же время глава Кремля пытался представить следующие атаки РФ в ответ Москвы на удары Украины по российским объектам.

"Будет ответ", – пригрозил Путин.

Заявление Путина раздалось на фоне многолетних российских атак на критическую инфраструктуру Украины. С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российские войска неоднократно наносили удары по энергетическим объектам, что приводило к масштабным перебоям с электроснабжением.

Особое значение вопрос энергетики приобретает накануне холодного сезона. Массированные атаки на энергетическую инфраструктуру могут влиять на электроснабжение, отопление и работу критически важных служб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине отреагировали на заявление Минобороны РФ о подготовке к ударам по украинской энергетике.

Также "Комментарии" писали, что Путин истерически отреагировал на слова Зеленского о закрытии неба над РФ. После этого глава Кремля пригрозил ответом.