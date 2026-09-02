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"Вказівки вже надано": Путін пригрозив масованими ударами по енергетиці України

Путін заявив про наказ військам РФ завдати масованих ударів по енергетиці України

2 вересня 2026, 00:07
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Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готує нові масовані удари по енергетичній інфраструктурі України. Свої майбутні атаки він намагався представити як нібито відповідь на дії українських сил. Про це Путін сказав під час пресконференції за підсумками саміту ШОС, де також зробив низку заяв щодо війни проти України. 

"Вказівки вже надано": Путін пригрозив масованими ударами по енергетиці України

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін заявив, що російським військам уже надали вказівки щодо нових атак по Україні.

"Нашим військам надано відповідні вказівки щодо завдання масованих ударів по енергетиці України", — заявив Путін.

У той же час очільник Кремля намагався представити наступні атаки РФ як відповідь Москви на удари України по російських об'єктах.

"Буде відповідь", – пригрозив Путін.

Заява Путіна пролунала на тлі багаторічних російських атак на критичну інфраструктуру України. Від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року російські війська неодноразово завдавали ударів по енергетичних об'єктах, що призводило до масштабних перебоїв з електропостачанням.

Особливого значення питання енергетики набуває напередодні холодного сезону. Масовані атаки на енергетичну інфраструктуру можуть впливати на електропостачання, опалення та роботу критично важливих служб.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Україні відреагували на заяву Міноборони РФ про підготовку до ударів по українській енергетиці.

Також "Коментарі" писали, що Путін істерично відреагував на слова Зеленського про закриття неба над РФ. Після цього очільник Кремля пригрозив відповіддю.



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