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Украина атаковала крупнейшие банки РФ: интересные подробности

В результате атаки пострадали крупнейшие банки России

сегодня, 22:02
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Марьян Ощановский

Специалисты Главного управления разведки МОУ провели DDOS-атаку на крупнейшие банки РФ.

Украина атаковала крупнейшие банки РФ: интересные подробности

ГУР атаковало российские банки. Фото из открытых источников

Сообщается, что в результате операции ГУР была нарушена работа крупнейших банковских учреждений России, финансирующих войну против Украины. В частности, из-за кибератаки пострадали "Банк Россия", "Тинькофф банк", "Газбанк" и платежная система СБП.

Следует отметить, что в России пользователи жалуются на заблокированную работу онлайн-сервисов финансовых учреждений и на то, что не могут воспользоваться личным кабинетом, сайтами и мобильными приложениями банков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время последней попытки наступления на границе с Курской областью в районе села Новый Путь в Глушковском районе, несмотря на прорыв границы, украинская армия не смогла существенно продвинуться вглубь российской территории. "Тот факт, что украинские войска, прорвавшие российскую оборону к югу от Нового Пути, не смогли продвинуться далеко и были остановлены минными полями и российской бомбардировкой, может означать, что этот сектор не является слабым местом российской обороны", — говорится в статье Forbes .

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США серьезно восприняли предупреждение Владимира Путина о том, что РФ сочтет Запад непосредственно вовлеченным в конфликт, если Украина нанесет вглубь российской территории удар ракетами дальнего радиуса действия западного производства, заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон. Кирби. "Это не риторика, которую мы не слышали от Путина раньше. Да, мы воспринимаем эти комментарии всерьез", — сказал Джон Кирби.



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Источник: https://suspilne.media/836373-cergova-kiberataka-gur-zacepila-veliki-banki-rosii-dzerela/
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