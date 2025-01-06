Украина бьет по кремлевскому капиталу: как санкции 2024 года поразили российских олигархов

Украина продолжает эффективно использовать санкции как оружие против лиц, поддерживающих агрессивную политику кремля. В 2024 году удалось не только блокировать активы, но и взыскать миллиарды гривен в пользу государства. Какие активы были конфискованы и что ждет санкционную политику в 2025 году — разбирались "Комментарии", ссылаясь на Министерство юстиции Украины.

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Министерство юстиции, отвечающее за механизмы взыскания активов подсанкционных лиц, за 2024 год подало в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 27 исков. Всего с мая 2022 года уже подано 65 таких исков, что позволило значительно усилить экономическое давление на лиц, поддерживающих российскую агрессию.

"Мы создали четкий алгоритм действий для обработки каждого решения СНБО, каждого лица, к которому применена санкция блокирования. При выявлении на территории Украины активов таких лиц и при наличии оснований для применения санкции взыскания – Департамент санкционной политики готовит соответствующие иски, которые рассматривает ВАКС. Применение санкции в виде взыскания активов – это контрмера, соразмерный ответ на поведение подсанкционного субъекта, который тем или иным образом поддерживает агрессию России против Украины", – отметила заместитель Министра юстиции Инна Богатых.

Среди конфискованных активов:

денежные средства и облигации на сумму свыше 2,5 млрд. грн.;

права требования к ТЦ "Оушен Плаза" более чем на 9 млрд грн;

165 тысяч тонн железорудной продукции (около 2 млрд грн);

корпоративные права 37 компаний;

большой морозильный рыболовный траулер "Бухта Соколовская";

7 самолетов, авиадвигатели, запчасти;

свыше 70 объектов недвижимости;

свыше 340 единиц оружия.

Кроме конфискации активов Минюст инициировал важные законодательные изменения, среди которых:

проект закона об ответственности за нарушение санкций;

изменения в закон о банках, разрешающие раскрытие банковской тайны в рамках санкционных дел;

усовершенствование механизмов управления конфискованными активами.

Особое внимание также было уделено международному сотрудничеству. В течение года Украина передала МИДу и Офису Генерального прокурора информацию об активах подсанкционных лиц в иностранных юрисдикциях. Цель – их блокирование и обеспечение выполнения украинских решений за рубежом.

Планы на 2025 год включают:

криминализацию ответственности за обход санкций;

дальнейшее усовершенствование доказательной базы;

расширение механизмов защиты прав неподсанкционных совладельцев конфискованных активов.

"Санкционная политика – это системная работа, которая приносит реально ощутимые результаты. Украина продолжит информировать государства-партнеры о своем механизме взимания активов санкционированных лиц, чтобы способствовать внедрению аналогичных инструментов в других странах. Это важно, ведь за ущерб, причиненный агрессией России, должны отвечать как россия, так и лица, поддерживающие политику кремля", — подытожила Инна Богатых.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что для прекращения войны в Украине необходимо существенно усилить нефтяные санкции . Ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 поначалу способствовало уменьшению доходов Кремля, но впоследствии Москва нашла способы обходить санкции. Российский "теневой" флот значительно ослабил эффективность усилий Запада.