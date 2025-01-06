Украина бьет по кремлевскому капиталу: как санкции 2024 года поразили российских олигархов

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
Украина продолжает эффективно использовать санкции как оружие против лиц, поддерживающих агрессивную политику кремля. В 2024 году удалось не только блокировать активы, но и взыскать миллиарды гривен в пользу государства. Какие активы были конфискованы и что ждет санкционную политику в 2025 году — разбирались "Комментарии", ссылаясь на Министерство юстиции Украины.
Фото из открытых источников
Министерство юстиции, отвечающее за механизмы взыскания активов подсанкционных лиц, за 2024 год подало в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 27 исков. Всего с мая 2022 года уже подано 65 таких исков, что позволило значительно усилить экономическое давление на лиц, поддерживающих российскую агрессию.
Среди конфискованных активов:
денежные средства и облигации на сумму свыше 2,5 млрд. грн.;
права требования к ТЦ "Оушен Плаза" более чем на 9 млрд грн;
165 тысяч тонн железорудной продукции (около 2 млрд грн);
корпоративные права 37 компаний;
большой морозильный рыболовный траулер "Бухта Соколовская";
7 самолетов, авиадвигатели, запчасти;
свыше 70 объектов недвижимости;
свыше 340 единиц оружия.
Кроме конфискации активов Минюст инициировал важные законодательные изменения, среди которых:
проект закона об ответственности за нарушение санкций;
изменения в закон о банках, разрешающие раскрытие банковской тайны в рамках санкционных дел;
усовершенствование механизмов управления конфискованными активами.
Особое внимание также было уделено международному сотрудничеству. В течение года Украина передала МИДу и Офису Генерального прокурора информацию об активах подсанкционных лиц в иностранных юрисдикциях. Цель – их блокирование и обеспечение выполнения украинских решений за рубежом.
Планы на 2025 год включают:
криминализацию ответственности за обход санкций;
дальнейшее усовершенствование доказательной базы;
расширение механизмов защиты прав неподсанкционных совладельцев конфискованных активов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что для прекращения войны в Украине необходимо существенно усилить нефтяные санкции . Ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 поначалу способствовало уменьшению доходов Кремля, но впоследствии Москва нашла способы обходить санкции. Российский "теневой" флот значительно ослабил эффективность усилий Запада.
Новости