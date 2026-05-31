Украина использует новую тактику против России: что изменилось на фронте

Украина все более активно расширяет кампанию против российской военной логистики, переходя от точечных ударов к многоуровневому давлению на транспортные маршруты. По данным Forbes, новый этап войны включает не только атаки дронами по технике и составам, но и использование беспилотников для дистанционного минирования ключевых путей снабжения.

Украина минует дороги и разрушает логистику оккупантов. Фото из открытых источников

По оценкам аналитиков, украинские силы все чаще пытаются не просто уничтожить российскую технику, а нарушить саму систему снабжения фронтом. Дроны могут сбрасывать мины вдоль стратегических трасс, заставляя российские конвои двигаться медленнее, останавливаться для проверок или изменять маршруты.

По данным российских источников, особое внимание уделено сухопутному коридору в Крым, в частности, участкам трассы Мариуполь-Мелитополь. Это вынудило российскую сторону частично перенаправлять грузовые потоки и усиливать контроль за дорогами.

Аналитики отмечают, что такие операции, вероятно, нуждаются в использовании беспилотников большей дальности или платформ с фиксированным крылом, способных действовать на расстоянии 100-150 км от фронта.

Военные эксперты подчеркивают, что эффект минирования может быть не менее разрушительным, чем прямые удары. Поврежденный грузовик способен заблокировать дорогу, создать пробку и сделать другие транспортные средства уязвимыми к дальнейшим атакам.

"Это создает дополнительное давление на логистику и заставляет постоянно проводить разминирование", – отмечает аналитик Рой Гардинер.

Российские военные блоггеры предупреждают о риске "транспортного паралича", когда регулярные проверки и угроза мин останавливают движение поставок на длительное время. В таких условиях даже частично открытый путь теряет свою эффективность.

Как пишет Forbes, украинская стратегия постепенно формирует "зоны перехвата" вокруг российских маршрутов снабжения. Они совмещают удары беспилотников, атаки на ПВО, а теперь минирование дорог. Эксперты предполагают, что в ответ Россия будет вынуждена усиливать защиту ключевых автомагистралей и расширять систему ПВО, дополнительно нагрузившую ее ресурсы.

