Україна використовує нову тактику проти Росії: що змінюєтсья на фронті

Україна дедалі активніше розширює кампанію проти російської військової логістики, переходячи від точкових ударів до багаторівневого тиску на транспортні маршрути. За даними Forbes, новий етап війни включає не лише атаки дронами по техніці та складах, а й використання безпілотників для дистанційного мінування ключових шляхів постачання.

Україна мінує дороги та руйнує логістику окупантів. Фото з відкритих джерел

За оцінками аналітиків, українські сили дедалі частіше намагаються не просто знищити російську техніку, а порушити саму систему постачання на фронт. Дрони можуть скидати міни вздовж стратегічних трас, змушуючи російські конвої рухатися повільніше, зупинятися для перевірок або змінювати маршрути.

За даними російських джерел, особливу увагу приділено сухопутному коридору до Криму, зокрема ділянкам траси Маріуполь–Мелітополь. Це змусило російську сторону частково перенаправляти вантажні потоки та посилювати контроль за дорогами.

Аналітики зазначають, що такі операції, ймовірно, потребують використання безпілотників більшої дальності або платформ із фіксованим крилом, здатних діяти на відстані 100–150 км від лінії фронту.

Військові експерти підкреслюють, що ефект від мінування може бути не менш руйнівним, ніж прямі удари. Пошкоджена вантажівка здатна заблокувати дорогу, створити затор і зробити інші транспортні засоби вразливими до подальших атак.

"Це створює додатковий тиск на логістику та змушує постійно проводити розмінування", — зазначає аналітик Рой Гардінер.

Російські військові блогери попереджають про ризик "транспортного паралічу", коли регулярні перевірки та загроза мін зупиняють рух постачання на тривалий час. У таких умовах навіть частково відкрита дорога втрачає свою ефективність.

Як пише Forbes, українська стратегія поступово формує "зони перехоплення" навколо російських маршрутів постачання. Вони поєднують удари безпілотників, атаки на ППО, а тепер мінування доріг. Експерти припускають, що у відповідь Росія буде змушена посилювати захист ключових автомагістралей і розширювати систему ППО, що додатково навантажить її ресурси.

