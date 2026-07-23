Украина изменила тактику в войне: почему Россия наконец-то вздохнула с облегчением

В России фиксируют первые признаки стабилизации ситуации с топливом после длительного дефицита, возникшего из-за серии украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Как сообщает Bloomberg, в последние недели Украина сменила тактику, сосредоточив атаки не на крупных НПЗ, а на танкерах так называемого "теневого флота", обеспечивающего экспорт российской нефти.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Региональные власти РФ уже сообщают об улучшении поставок бензина и увеличении лимитов продажи горючего на отдельных автозаправочных станциях. Хотя нормирование еще не действует, ситуация постепенно выравнивается. Социальные сети также свидетельствуют о частичном возобновлении поставок, хотя уровень обеспечения топливом существенно отличается в зависимости от региона.

По данным по состоянию на 22 июля, хотя бы один вид автомобильного горючего был доступен более чем на половине АЗС Москвы и более 60% станций Санкт-Петербурга. В то же время, в Красноярске и Новосибирске топливо оставалось дефицитным – его можно было найти лишь примерно на каждой пятой заправке.

Эксперты объясняют изменения тем, что в последнее время украинские силы активнее атакуют суда российского теневого флота. Только за период с 8 по 20 июля были зафиксированы удары по меньшей мере по 124 судам, среди которых 89 танкеров. По мнению аналитиков, такая тактика вынуждает Россию постоянно менять систему защиты и усложняет оборону критически важных объектов.

Несмотря на определенное улучшение, говорить о завершении топливного кризиса рано. По оценкам EA Analytics, объемы переработки нефти в России в этом месяце могут опуститься до самого низкого уровня более чем за два десятилетия. Это означает, что дефицит нефтепродуктов и высокие цены могут сохраняться еще долго, а местные власти уже призывают население готовиться к новым трудностям.

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