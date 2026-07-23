Україна змінила тактику у війні: чому Росія нарешті зітхнула з полегшенням

У Росії фіксують перші ознаки стабілізації ситуації з паливом після тривалого дефіциту, який виник через серію українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі. Як повідомляє Bloomberg, останніми тижнями Україна змінила тактику, зосередивши атаки не на великих НПЗ, а на танкерах так званого "тіньового флоту", який забезпечує експорт російської нафти.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

Регіональна влада РФ уже повідомляє про покращення постачання бензину та збільшення лімітів продажу пального на окремих автозаправних станціях. Хоча нормування ще діє, ситуація поступово вирівнюється. Соціальні мережі також свідчать про часткове відновлення поставок, хоча рівень забезпечення паливом суттєво відрізняється залежно від регіону.

За даними станом на 22 липня, хоча б один вид автомобільного пального був доступний на понад половині АЗС Москви та більш ніж 60% станцій Санкт-Петербурга. Водночас у Красноярську та Новосибірську паливо залишалося дефіцитним – його можна було знайти лише приблизно на кожній п'ятій заправці.

Експерти пояснюють зміни тим, що останнім часом українські сили активніше атакують судна російського "тіньового флоту". Лише за період із 8 до 20 липня було зафіксовано удари щонайменше по 124 суднах, серед яких 89 танкерів. На думку аналітиків, така тактика змушує Росію постійно змінювати систему захисту та ускладнює оборону критично важливих об'єктів.

Попри певне покращення, говорити про завершення паливної кризи зарано. За оцінками EA Analytics, обсяги переробки нафти в Росії цього місяця можуть опуститися до найнижчого рівня за понад два десятиліття. Це означає, що дефіцит нафтопродуктів і високі ціни можуть зберігатися ще тривалий час, а місцева влада вже закликає населення готуватися до нових труднощів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія має відповісти: навіщо Україна терміново скликає Радбез ООН.