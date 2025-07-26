logo

BTC/USD

118055

ETH/USD

3726.67

USD/UAH

41.78

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Украина потеряла важное преимущество: какое оружие появилось у РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина потеряла важное преимущество: какое оружие появилось у РФ

Россияне утверждают, что у них появился собственный морской дрон, якобы испытания провели в Балтийском море

26 июля 2025, 20:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Во время военно-морских учений в Балтийском море оккупанты испытали морские дроны-камикадзе. Соответствующие кадры распространили российские провоенные паблики в соцсети.

Украина потеряла важное преимущество: какое оружие появилось у РФ

Испытание российских морских дронов. Фото: из открытых источников

На видео, которое уже появилось в сети, зафиксировано, как к неподвижной цели приближается небольшой катер, врезается в цель и взрывается. Взрыв выглядит мощным, что может свидетельствовать о внушительном количестве взрывчатки в боевой части. Также из видео становится ясно, что дрон оснащен камерой с прямым каналом связи.

По сообщениям российских так называемых "военкоров", этот дрон – морского базирования, то есть запускается с военного корабля. Также сообщается, что он якобы способен поражать корабли на расстоянии более 300 км, чего, например, вполне достаточно, чтобы дотянуться до Одессы и Измаила с территории временно оккупированного Крыма. Также утверждается, что он может выполнять боевые задачи в автономном режиме в течение суток.

Стоит отметить, что заявленные россиянами характеристики не обязательно соответствуют действительности. Также пока невозможно точно подтвердить, является ли дрон просто опытным образцом, или уже налажено его серийное производство.

Читайте также на портале "Комментарии" — на выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге российская компания ASF-Innovations представила новый дрон "Кинжал". Его цель – уничтожение вражеских беспилотников тараном. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Army Recognition".

Разработчики утверждают, что "Кинжал" создан для ближнего перехвата целей на малых высотах. Максимальная скорость аппарата равна 300 км/ч. В носовой части установлен тепловизионный ИК-искатель – это позволяет дрону самостоятельно наводиться на цель. Россияне заявляют, что якобы все компоненты "Кинжала" были изготовлены российскими компаниями: рамы и фюзеляж — ООО "Фармпласт", электродвигатель — "Про-Технолоджи", винты — ООО "Вектор", а электроника управления — "Крайт".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости