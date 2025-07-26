Украина потеряла важное преимущество: какое оружие появилось у РФ

Во время военно-морских учений в Балтийском море оккупанты испытали морские дроны-камикадзе. Соответствующие кадры распространили российские провоенные паблики в соцсети.

Испытание российских морских дронов. Фото: из открытых источников

На видео, которое уже появилось в сети, зафиксировано, как к неподвижной цели приближается небольшой катер, врезается в цель и взрывается. Взрыв выглядит мощным, что может свидетельствовать о внушительном количестве взрывчатки в боевой части. Также из видео становится ясно, что дрон оснащен камерой с прямым каналом связи.

По сообщениям российских так называемых "военкоров", этот дрон – морского базирования, то есть запускается с военного корабля. Также сообщается, что он якобы способен поражать корабли на расстоянии более 300 км, чего, например, вполне достаточно, чтобы дотянуться до Одессы и Измаила с территории временно оккупированного Крыма. Также утверждается, что он может выполнять боевые задачи в автономном режиме в течение суток.

Стоит отметить, что заявленные россиянами характеристики не обязательно соответствуют действительности. Также пока невозможно точно подтвердить, является ли дрон просто опытным образцом, или уже налажено его серийное производство.

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Разработчики утверждают, что "Кинжал" создан для ближнего перехвата целей на малых высотах. Максимальная скорость аппарата равна 300 км/ч. В носовой части установлен тепловизионный ИК-искатель – это позволяет дрону самостоятельно наводиться на цель. Россияне заявляют, что якобы все компоненты "Кинжала" были изготовлены российскими компаниями: рамы и фюзеляж — ООО "Фармпласт", электродвигатель — "Про-Технолоджи", винты — ООО "Вектор", а электроника управления — "Крайт".



