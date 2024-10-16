Украина требует включить Россию в черный список FATF: что это значит

22 октября Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) рассмотрит вопрос включения России в черный список стран с высоким уровнем риска. Украина активно добивается этого решения, обвиняя Россию в использовании криптовалют и мессенджера Telegram для финансирования терроризма и отмывания средств, полученных от незаконных действий в Украине.



Россия может попасть в чёрный список FATF. Фото из открытых источников

Черный список FATF включает страны с "серьезными стратегическими недостатками" в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В настоящее время в него входят такие государства, как Иран, Мьянма и Северная Корея. Попадание в этот список означает усиленный надзор за финансовыми операциями со странами-участниками и значительные ограничения на доступ к мировой финансовой системе.

В феврале 2023 года FATF уже приостановила членство России из-за растущих рисков для мировой финансовой системы, однако не добавила в черный список.

Украина обвиняет Россию в финансировании террористических группировок и отмывании средств через криптовалюты и мессенджеры. Украина отмечает использование Россией Telegram для незаконной деятельности, в частности финансирования боевых действий и террористических операций. Киев добивается, чтобы FATF признала эти риски и приняла соответствующие меры, чтобы ограничить доступ России к мировым финансовым инструментам.

Если Россию включат в черный список FATF, это существенно усложнит доступ страны к международным финансовым рынкам. Банки и другие финансовые учреждения будут вынуждены ужесточить проверки всех транзакций, связанных с Россией. Это может повысить расходы для финансовых учреждений и замедлить проведение международных операций, а также создаст дополнительные барьеры для российских компаний и банков, пытающихся вести бизнес на мировом рынке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия из-за санкций тайно покупает валюту у африканской страны.



Также "Комментарии" писали о том, что россияне жалуются на экономическую ситуацию в стране и указывают на неспособность выплатить долги по кредитам.