Украина является лишь "инструментом": Путин обвинил США в попытке затянуть Россию в войну

Президент России Владимир Путин во вторник, 1 февраля, обвинил Запад в умышленном создании сценария, призванного заманить его в войну, и игнорировании проблем безопасности России в отношении Украины. Об этом сообщает Reuters.

Президент России Владимир Путин выступает на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве - Reuters

"Уже сейчас ясно… что фундаментальные российские беспокойства были проигнорированы", – сказал Путин на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии.

Путин описал потенциальный будущий сценарий, по которому Украину примут в НАТО, а затем попытаются отразить полуостров Крым, территорию, захваченную Россией в 2014 году.

"Давайте представим, что Украина является членом НАТО и начинает эти военные операции. Мы должны воевать с блоком НАТО? Кто-то думал об этом? Наверное, нет", — сказал Путин.

Кремль хочет, чтобы Запад уважал соглашение 1999 о том, что ни одна страна не может укреплять собственную безопасность за счет других, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном он поднял хартию, подписанную в Стамбуле членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которую входят США и Канада.

"Если президент Путин действительно не намерен на войну или смену режима, — сказал секретарь министру иностранных дел Лаврову, — тогда пора отвести войска и тяжелое вооружение и начать серьезную дискуссию", — сказал журналистам высокопоставленный чиновник Госдепа.

США готовы обсудить предоставление Кремлю возможности проверить отсутствие крылатых ракет "Томагавк" на базах НАТО в Румынии и Польше, если Россия поделится схожей информацией о ракетах на определенных российских базах, сообщает Bloomberg.

Путин не говорил публично об украинском кризисе с 23 декабря, оставляя неопределенность по поводу личной позиции, в то время как дипломаты из России и Запада участвовали в неоднократных раундах переговоров.

Слова Путина во вторник, 1 февраля, отражали мировоззрение, согласно которому Россия должна защищаться от агрессивных и враждебных Соединенных Штатов. Вашингтон, прежде всего, беспокоится не о безопасности Украины, а о сдерживании России, сказал Путин.

"В этом смысле сама Украина является лишь инструментом достижения этой цели. Это можно сделать разными способами, втянув нас в какой-то вооруженный конфликт и с помощью своих союзников в Европе заставили ввести против нас те жесткие санкции, о которых они сейчас говорят в США ", — сказал Путин.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, часто споривший с западноевропейскими лидерами по демократии в собственной стране, сказал, что после переговоров с Путиным он верит, что есть место для компромисса.

"Сегодня я убедился, что существующие разногласия в позициях можно преодолеть и можно подписать соглашение, которое гарантировало бы мир, гарантировало безопасность России и было бы приемлемым также для стран-членов НАТО", — сказал Орбан.

Как сообщали ранее "Комментарии", Путин допустил войну с НАТО после вступления в Альянс Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!