Украина является лишь "инструментом": Путин обвинил США в попытке затянуть Россию в войну

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Карина Ожерельева
Президент России Владимир Путин во вторник, 1 февраля, обвинил Запад в умышленном создании сценария, призванного заманить его в войну, и игнорировании проблем безопасности России в отношении Украины. Об этом сообщает Reuters.
Президент России Владимир Путин выступает на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве - Reuters
Путин описал потенциальный будущий сценарий, по которому Украину примут в НАТО, а затем попытаются отразить полуостров Крым, территорию, захваченную Россией в 2014 году.
Кремль хочет, чтобы Запад уважал соглашение 1999 о том, что ни одна страна не может укреплять собственную безопасность за счет других, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном он поднял хартию, подписанную в Стамбуле членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которую входят США и Канада.
США готовы обсудить предоставление Кремлю возможности проверить отсутствие крылатых ракет "Томагавк" на базах НАТО в Румынии и Польше, если Россия поделится схожей информацией о ракетах на определенных российских базах, сообщает Bloomberg.
Путин не говорил публично об украинском кризисе с 23 декабря, оставляя неопределенность по поводу личной позиции, в то время как дипломаты из России и Запада участвовали в неоднократных раундах переговоров.
Слова Путина во вторник, 1 февраля, отражали мировоззрение, согласно которому Россия должна защищаться от агрессивных и враждебных Соединенных Штатов. Вашингтон, прежде всего, беспокоится не о безопасности Украины, а о сдерживании России, сказал Путин.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, часто споривший с западноевропейскими лидерами по демократии в собственной стране, сказал, что после переговоров с Путиным он верит, что есть место для компромисса.
Как сообщали ранее "Комментарии", Путин допустил войну с НАТО после вступления в Альянс Украины.
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светлана
сегодня, 10:51
и он чертовски прав а если драка неизбежна....дальше знаете