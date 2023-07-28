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Украинцы хотят Путина: Захарова отметилась новым неадекватным заявлением

В российском МИДе подключили теорию Фрейда, чтобы оправдать свои заблуждения

сегодня, 18:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российская пропагандистская машина давно уже потеряла остатки здравого рассудка. И в ведомстве Сергея Лаврова давно не стыдятся делать глупые заявления, которые невозможно воспринимать серьезно. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью российским пропагандистским СМИ заявила, что украинцы ненавидят Владимира Путина потому, что хотят себе такого президента. Спикер МИД намекнула, что россиянам крупно повезло иметь во главе страны такого лидера. 

Украинцы хотят Путина: Захарова отметилась новым неадекватным заявлением

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам Захаровой, "трагедия украинского народа" заключается в том, что украинцы хотят такого президента, как Владимир Путин, но Запад навязывает Украине своих ставленников. Обосновать логику своих рассуждений Захарова попыталась, подвязав в качестве аргумента свое понимание фрейдовской теории психоанализа.


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"Они внешне ненавидят и очень агрессивны в отношении Путина ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом. Вот им такого нужно – открытого, решительного, знающего, говорящего не по бумажке, которую ему прислали из Вашингтона, а говорящего, потому что он знает, о чём он говорит", – отметила Мария Захарова.

Читайте также на портале "Комментарии" — в июне 2023 года подавляющее большинство украинцев заявили, что считают правильным, если отношения с Россией будут максимально закрытыми – с полностью закрытыми границами, визами, таможнями. Об этом свидетельствуют на данные опроса КМИС.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинцы пошли вперед: российский диктатор Владимир Путин снова высказался о контрнаступлении ВСУ.




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Источник: https://t.me/rt_russian/167080
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