В частности, в телеграмме говорится, что Министерство транспорта россии признает наличие "угрозы вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на границах Ростовской области и Краснодарского края".

Разведчики сообщают, что контрдиверсии на железной дороге в россии имеют место не первый день, а наоборот такие меры ужесточаются. Кроме того, партизаны действуют и в Беларуси и давно объявили "рельсовую" войну оккупантам. Местные повреждают железную дорогу, чтобы остановить эшелоны с военной техникой.



"А недавние взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах рф. Этим положено начало партизанской войне и перенесение боевых действий на территорию рф", — говорится в сообщении.