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Украинская разведка сообщает, что руководство РФ боится партизанских диверсий

Политическое руководство страны-агрессора ужесточает меры безопасности на железной дороге

сегодня, 15:45
Автор:

Козлова Альбіна
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Украинские разведчики обнародовали телеграмму руководства железной дороги России по усилению надзора и охраны инфраструктуры с привлечением полиции и ФСБ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Украинская разведка сообщает, что руководство РФ боится партизанских диверсий

Подбитая вражеская техника, фото Facebook

В частности, в телеграмме говорится, что Министерство транспорта россии признает наличие "угрозы вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на границах Ростовской области и Краснодарского края".

Разведчики сообщают, что контрдиверсии на железной дороге в россии имеют место не первый день, а наоборот такие меры ужесточаются. Кроме того, партизаны действуют и в Беларуси и давно объявили "рельсовую" войну оккупантам. Местные повреждают железную дорогу, чтобы остановить эшелоны с военной техникой.

"А недавние взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах рф. Этим положено начало партизанской войне и перенесение боевых действий на территорию рф", — говорится в сообщении.

Как сообщал портал, эксперты прокомментировали возможные цели переговоров Путина и Лукашенко 12 апреля и предположили, что на самопровозглашенного диктатора Путин будет давить. Целью, вероятно, станет принуждение белоруса дать свою армию для войны в Украине. Александр Лукашенко и руководитель страны-агрессора Владимир Путин во второй раз за время войны в Украине проведут встречу.

Также мы писали, что эксперты высказали предположение, зачем россияне ударили ракетой по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где находились тысячи граждан. Эксперты рассказали, что может остановить преступления россиян против человечности.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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