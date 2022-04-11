Украинская разведка сообщает, что руководство РФ боится партизанских диверсий

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Козлова Альбіна
Украинские разведчики обнародовали телеграмму руководства железной дороги России по усилению надзора и охраны инфраструктуры с привлечением полиции и ФСБ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Подбитая вражеская техника, фото Facebook
В частности, в телеграмме говорится, что Министерство транспорта россии признает наличие "угрозы вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на границах Ростовской области и Краснодарского края".
Разведчики сообщают, что контрдиверсии на железной дороге в россии имеют место не первый день, а наоборот такие меры ужесточаются. Кроме того, партизаны действуют и в Беларуси и давно объявили "рельсовую" войну оккупантам. Местные повреждают железную дорогу, чтобы остановить эшелоны с военной техникой.
Как сообщал портал, эксперты прокомментировали возможные цели переговоров Путина и Лукашенко 12 апреля и предположили, что на самопровозглашенного диктатора Путин будет давить. Целью, вероятно, станет принуждение белоруса дать свою армию для войны в Украине. Александр Лукашенко и руководитель страны-агрессора Владимир Путин во второй раз за время войны в Украине проведут встречу.
Также мы писали, что эксперты высказали предположение, зачем россияне ударили ракетой по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где находились тысячи граждан. Эксперты рассказали, что может остановить преступления россиян против человечности.
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