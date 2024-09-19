Украинские дроны достали Путина: что потребовал кремлевский диктатор

Кремлевский диктатор Владимир Путин призвал искать средства поражения украинских беспилотников, которые позволят обезопасить объекты военной и гражданской инфраструктуры на территории России. В частности, об этом он сказал в Санкт-Петербурге, где проходит заседание Военно-промышленной комиссии РФ.

Владимир Путин

"Одновременно с развитием беспилотников нужно искать действительно средства их радио-электронного и огневого поражения. Это позволит сохранить жизни наших военнослужащих, мирных людей", — заявил Путин.

По его словам, также перед властями России стоит задача защитить гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Это же касается военной техники.

Кроме того, кремлевский диктатор высказался о поставках дронов в Вооруженные силы РФ. Он обратил внимание, что в 2023 году армия страны получила 140 тыс. беспилотников. При этом к концу текущего года количество переданных войскам летательных аппаратов должно превысить данное значение в 10 раз, заявил диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские дроны регулярно бьют по российским НПЗ и складам с боеприпасами. Атаки выросли до такого уровня, что даже Путин вынужден на них реагировать.

Например, в ночь на 18 сентября в российском населенном пункте Торопец Тверской области был атакован состав боеприпасов. Видео горящего состава уже облетело соцсети. Эксперты отметили, что уже понятно, что попадание имело достаточно значительные последствия – боеприпасы в течение довольно длительного времени продолжали детонировать. Состав в Торопце был достаточно большим логистическим хабом и там хранились ракеты, в частности, до С-300, С-400, РСЗО "Град", корейские КN-23, Искандер-М, а также мины . Теперь логистика россиян значительно усложнится.





