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Украинский борщ почти убил россиянина в Москве

Российский повар готовил в московском ресторане украинский борщ и чуть не сварился в нем.

сегодня, 14:40
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Автор:

Slava Kot

Российский повар готовил борщ в одном из ресторанов Москвы, поскользнулся и упал в него. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Украинский борщ почти убил россиянина в Москве

Украинский борщ. Фото из открытых источников

Повар московского заведения питания, расположенный в торговом центре "Авиапарк", готовил борщ в большой кастрюле. Когда блюдо было готово, он вместе с коллегой взялся за кастрюлю, чтобы забрать ее из огня. В какой-то момент кастрюля с горячим борщом выскользнула из рук и упала на пол.


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20-летний повар мгновенно отреагировал и отпрыгнул, однако парень поскользнулся и упал прямо в горячий борщ.

Впоследствии оказалось, что московского повара отправили в реанимацию. Медики установили, что кипяченый борщ нанес парню 45% ожогов тела. По факту инцидента с борщом, почти убившего российского повара, полиция Москвы начала проверку.

Ранее портал "Комментарии" писал, что согласно онлайн-справочнику для путешествий по традиционным блюдам TasteAtlas украинский борщ попал в топ 100 лучших супов мира. Кроме того, известный шеф-повар Евгений Клопотенко назвал украинское блюдо, которое может стать следующим в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО после борща. Оказалось, что это популярное блюдо, которое в Украине готовится на завтрак и практически неизвестно в Европе.

Также "Комментарии" писали, что у Москвы российские подростки закрыли 11-летнего ребенка в сарае и забили двери гвоздями. Вскоре деревянное здание занялось и ребенок сгорел заживо. Полиция собирает доказательства и опрашивает свидетелей гибели парня, в том числе подростков, забивших дверь деревянного сарая гвоздями.



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Источник: https://t.me/breakingmash/44361
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