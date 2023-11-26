Украинский генерал назвал страны, входящие в "ось зла" России

Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Север" Сергей Наев рассказал, что союзники России, это своеобразная "ось зла", состоящая из Ирана и Северной Кореи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Наева для издания ABC.



Союзники России Северная Корея и Иран входят в "вес зла". Фото из открытых источников

Генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что сейчас война в Украине находится в фазе войны за ресурсы. Страны Запада помогают Украине, в то время как России страны по "оси зла".

"Российская Федерация получает свои ресурсы с помощью "оси зла" – это Северная Корея, это Иран", – говорит украинский генерал.

Сергей Наев предупреждает, что если Россия сможет получить достаточно военных ресурсов от своих союзников, то война в Украине может расшириться за пределы юга и востока страны.

Напомним, что украинская и американская разведка не раз сообщали о сотрудничестве России и Ирана. Иран предоставляет России дроны-камикадзе, а от Москвы может получать ядерные технологии.

Также союзники Украины неоднократно указывали на возможность Северной Кореи поставлять оружие России, в частности это касается снарядов. Вероятно, сотрудничество усилилось после встречи Путина и Ким Чен Ына в России в октябре. Американские аналитики считают, что Россия предлагает КНДР космические технологии для запуска спутников и технологии баллистических ракет, которые Северная Корея периодически запускает в сторону Японского моря.

Напомним, что термин "ось зла" предложил бывший президент США Джордж Буш в 2002 году. Тогда "ось зла" охватывала Иран, Северную Корею и Ирак. Последний "выбыл" из "оси зла" после войны в Ираке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Зеленском, который рассказал, что посылал много сообщений для Ирана.

Также "Комментарии" писали, что Россия возглавила позорный список стран. Рядом с ней оказались Иран и Северная Корея.