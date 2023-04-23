"Украинский синдром" для РФ будет страшнее "афганского" или "чеченского"

Россию уже поглощает волна тяжких преступлений. Всплеск вызван возвращением домой военнослужащих с посттравматическим синдромом, участвовавшим в агрессии против Украины. Вскоре преступность: убийства, насилие, ограбление, изнасилование — захлестнут российские города. Такое мнение в телеэфире высказал российский журналист, социолог Игорь Яковенко, пишут "Комментарии".



Посттравматический синдром у военнослужащих России провоцирует тяжкие преступления

По его мнению, уже можно говорить об "украинском" синдроме у тех, кто возвращается с войны.

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"По аналогии с "чеченским синдромом", который был во время двух чеченских войн, по аналогии с "афганским синдромом". Все это мы видели на улицах, во дворах, в квартирах, происходивших с людьми, которые возвращались из этих трех войн… Там было много людей с серьезно измененной психикой", — комментирует гость эфира.

Яковенко отмечает, что "украинский синдром" для российского общества будет усиливаться особенностью российско-украинской войны: большим количеством участвующих в ней российских уголовников.

“Здесь не нужно ни одного посттравматического синдрома. Это просто уголовники, убийцы, которые были уволены Путиным под диктовку Пригожина. Этого близко не было во время афганской, во время двух чеченских войн. Это в полном объеме сейчас… Люди, которые после этого возвращаются к себе домой или в какие-то другие российские города, продолжают заниматься любимым делом — продолжают убивать. Они ничего другого не умели, не умеют, и они привыкли, они так живут. Убийство – это их форма существования”, – говорит Яковенко.

Он отметил, что не знает: существует ли статистика, сколько преступлений совершили в РФ "вагнеровцы", вернувшиеся с войны, но считает, что их "вклад" значительный.

“Я считаю, что после того, как украинское наступление завершится успешно и большое количество военнослужащих из России устремится в российские города, волна преступности увеличится на порядок. Я думаю, что преступность: убийства, насилие, ограбление, изнасилование просто захлестнет российские города. Собственно, как это было в украинских городах, которые оккупировали русские военные”, — отметил российский журналист.

По его словам, скачкообразное увеличение насильственных преступлений в России станет одним из возможных сценариев развития ситуации, но не единственным.

“Существует вероятность сваливания России в смуту, большую смуту, настоящую смуту и перерождение этой империалистической войны в мафиозную войну. Когда различные мафиозные кланы, подкрепленные многочисленными ПИК, а сейчас уже более 30 частных военных компаний созданы, будут участвовать в этой мафиозной борьбе за территории и собственность. Огромное количество вооруженных людей, которые будут возвращаться с фронта, сыграют роль горючего материала”, — подчеркнул Игорь Яковенко второй сценарий.

Он также отметил, что всплеск преступности в РФ не повлияет на готовность россиян участвовать в преступной войне против Украины, поскольку российское общество лишено эмпатии.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины, невзирая на частые обсуждения, станет неожиданным сюрпризом для российских военных. Украинское военное руководство плодотворно работает над этим.

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