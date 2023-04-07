Украинского морпеха, попавшего в плен, впервые будут судить на территории страны-агрессорки

Тамошний суд обвиняет украинца в якобы убийстве мирного жителя в Мариуполе. Пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал". Украинца обвиняют сразу по четырем статьям.



В России могут пожизненно осудить украинского морского пехотинца

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд рассматривает дело 44-летнего Антона Чередника, которого в России обвиняют в убийстве жителя поселка Мирное, — Александра Пискунова. Его застрелили, якобы после того, как мужчина не смог произнести слово "паляница". Это произошло 27 марта 2022 года.

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Согласно версии стороны обвинения, Чередник поступил так "на фоне ненависти к представителям русской национальности, сторонникам "русского мира".

Также, Череднику предъявляют обвинения в попытке захватить власть в Донецке у пророссийских сепаратистов; в прохождении обучения для террористической деятельности и жестоком обращении с гражданскими лицами.

Как рассказал адвокат морпеха, — Владимир Бакулов, позиция украинца, при подаче показаний – неоднозначная.

"В ходе предварительного следствия украинский военный в полном объеме признавал себя виновным. Во время судебного заседания Чередник сменил позицию", — отметил Балуков.

Это первое дело в России, рассматриваемое тамошним судом, а не на территории Украины, под контролем Кремля.

Украинский морской пехотинец попал в плен весной прошлого года. Сам он уроженец Днепра, длительное время проживавший в Кривом Роге. Мужчина служил в 501-м отдельном батальоне морской пехоты в звании старшего сержанта, добавляет "24 канал".

Напомним, "Комментарии" писали, Россия запустила дезинформационную операцию об якобы сдающихся в плен украинских военных, ведь командование Украины отправило их на фронт без должной подготовки.

Читайте также на сайте "Комментарии", в США отреагировали на расстрел военнопленного украинца русскими оккупантами.