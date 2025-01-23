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Ультиматум Трампа Путину имеет свой дедлайн: сколько времени у Путина

Трамп поставил Путину ультиматум и четко обозначил сроки, когда Россия должна пойти на переговоры с Украиной

сегодня, 09:51
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп через свою соцсеть выставил кремлевскому диктатору Владимиру Путину ультиматум. Его суть в том, что либо Путин садится за стол переговоров, либо Россия получает гораздо больше адских санкций.

Ультиматум Трампа Путину имеет свой дедлайн: сколько времени у Путина

Владимир Путин

Теперь, отмечает политолог Максим Яли, ход за кремлевским диктатором. По его словам, пока можно наблюдать лишь попытку Украины и России нанести максимальный урон на поле боя, а также критической и логистической инфраструктуре в глубоком тылу.

Как считает эксперт, ориентировочный дедлайн у ультиматума тоже есть — 100 дней, предоставленные спецпредставителю США по Украине Киту Келлогу.

"Это не значит, что договор о прекращении огня и уж тем более полноценный мирный договор между Украиной и РФ будет подписан за это время. Это значит, что за чуть более трёх месяцев стороны должны будут продемонстрировать не на словах, а на деле готовность к достижению реальных договоренностей после предварительных переговоров. Иначе потом начнутся внешние "стимулы", — заявил Максим Яли.

При этом он убежден, что это касается обеих сторон войны, поэтому Украине также будет нелегко отстаивать свои позиции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле уже наверняка ознакомились с ультиматумом Путина. Теперь там будут думать над тем, отвечать на него или нет. Например, условный Песков может сказать, что Россия отвечает только на официальные сообщения, которые приходят по линии МИД. В то же время, Путин может выставить Трампу свой ультиматум и пойти на эскалацию. Также диктатор может согласится на переговоры и попытается договориться с президентом США уберечь мир от Третьей мировой войны.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029tCsT7k3QRxQg3pFbpFzq4HeZnyBmMh4Tq41VUncSKzpugeoQW7pVfwq5i1prdoAl&id=100004292079149
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