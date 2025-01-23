Ультиматум Трампа Путину имеет свой дедлайн: сколько времени у Путина

Президент США Дональд Трамп через свою соцсеть выставил кремлевскому диктатору Владимиру Путину ультиматум. Его суть в том, что либо Путин садится за стол переговоров, либо Россия получает гораздо больше адских санкций.

Владимир Путин

Теперь, отмечает политолог Максим Яли, ход за кремлевским диктатором. По его словам, пока можно наблюдать лишь попытку Украины и России нанести максимальный урон на поле боя, а также критической и логистической инфраструктуре в глубоком тылу.

Как считает эксперт, ориентировочный дедлайн у ультиматума тоже есть — 100 дней, предоставленные спецпредставителю США по Украине Киту Келлогу.

"Это не значит, что договор о прекращении огня и уж тем более полноценный мирный договор между Украиной и РФ будет подписан за это время. Это значит, что за чуть более трёх месяцев стороны должны будут продемонстрировать не на словах, а на деле готовность к достижению реальных договоренностей после предварительных переговоров. Иначе потом начнутся внешние "стимулы", — заявил Максим Яли.

При этом он убежден, что это касается обеих сторон войны, поэтому Украине также будет нелегко отстаивать свои позиции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле уже наверняка ознакомились с ультиматумом Путина. Теперь там будут думать над тем, отвечать на него или нет. Например, условный Песков может сказать, что Россия отвечает только на официальные сообщения, которые приходят по линии МИД. В то же время, Путин может выставить Трампу свой ультиматум и пойти на эскалацию. Также диктатор может согласится на переговоры и попытается договориться с президентом США уберечь мир от Третьей мировой войны.



