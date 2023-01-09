Умер изобретатель «Калибров», которыми россияне обстреливают Украину

В России 9 января на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО "Концерн ПКО "Алмаз-Антей", Герой труда РФ Павел Камнев. Именно он разработал крылатые ракеты "Калибр". Об этом сообщили в пресс-службе концерна, пишут российские "РИА". Новости".

Умер Павел Камнев (фото: "РИА.Новости")

"Научный руководитель "Алмаз-Антея", разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев умер на 86-м году жизни", — говорится в сообщении.

Известно, что Павел Камнев – доктор технических наук, член-корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук. Кроме этого, он создал более 20 изобретений. В открытых источниках сообщается, что именно Павел Камнев создал семейство ракет "Калибр". Этим оружием россияне активно обстреливают Украину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России умер "православный путинист" протоиерей Всеволод Чаплин. На 52-м году жизни внезапно умер служитель православной церкви протоиерей Всеволод Чаплин, известный своим участием в политической и общественной жизни России. Другие прихожане поделились тем, что у Всеволода Чаплина была астма и в последнее время приступы участились. Всеволод Чаплин регулярно был гостем теле- и радиоэфиров, где неоднократно поддерживал политику президента Владимира Путина, а также имел вполне сформированные взгляды на счет оккупации Крымского полуострова. Он не раз выступал с антиукраинскими заявлениями.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Петербурге при странных обстоятельствах умер глава компании по производству лодок для "Калибров". На 67 году жизни скончался генеральный директор компании "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков . Его компания производила подводные лодки-носители для "Калибров".



