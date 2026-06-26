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Умер один из ближайших соратников Путина: его называли возможным преемником

Бывший министр обороны России и многолетний руководитель администрации Кремля ушел из жизни после десятилетий работы рядом с Владимиром Путиным

26 июня 2026, 17:06
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Кравцев Сергей

В России сообщили о смерти Сергея Иванова — одного из самых влиятельных представителей ближайшего окружения Владимира Путина. Бывшему министру обороны РФ и экс-руководителю президентской администрации было 73 года. О смерти Иванова сообщили российские СМИ со ссылкой на информацию "Единой лиги ВТБ". Официальная причина смерти пока не разглашается.

Умер один из ближайших соратников Путина: его называли возможным преемником

Сергей Иванов. Фото: из открытых источников

Карьера Иванова была неразрывно связана с политическим взлетом Путина. В 1998 году он стал заместителем директора Федеральной службы безопасности, когда будущий президент России возглавлял это ведомство. После прихода Путина к власти Иванов получил должность министра обороны, которую занимал с 2001 по 2007 год.

Позже он входил в число ключевых членов правительства, а в 2011 году возглавил администрацию президента России. В это время его называли одним из главных претендентов на роль преемника Путина. Однако в итоге Кремль сделал ставку на Дмитрия Медведева.

После отставки из администрации президента в 2016 году Иванов остался работать в структурах российских властей как специальный представитель по вопросам экологии и входил в наблюдательный совет госкорпорации "Ростех".

В феврале 2026 года Владимир Путин неожиданно исключил Иванова из состава Совета безопасности РФ без официальных объяснений, что породило многочисленные предположения об изменении разложения сил в кремлевских элитах.

Сергей Иванов считался одним из символов так называемой "силовой команды" Путина, формировавшей политический курс России на протяжении более двух десятилетий.

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