Помер один із найближчих соратників Путіна: його називали можливим наступником

У Росії повідомили про смерть Сергія Іванова — одного з найвпливовіших представників найближчого оточення Володимира Путіна. Колишньому міністру оборони РФ та екскерівнику президентської адміністрації було 73 роки. Про смерть Іванова повідомили російські ЗМІ з посиланням на інформацію "Єдиної ліги ВТБ". Офіційна причина смерті наразі не розголошується.

Сергій Іванов. Фото: з відкритих джерел

Кар'єра Іванова була нерозривно пов'язана із політичним злетом Путіна. У 1998 році він став заступником директора Федеральної служби безпеки, коли майбутній президент Росії очолював це відомство. Після приходу Путіна до влади Іванов отримав посаду міністра оборони, яку обіймав із 2001 до 2007 року.

Пізніше він входив до числа ключових членів уряду, а у 2011 році очолив адміністрацію президента Росії. Саме тоді його називали одним із головних претендентів на роль наступника Путіна. Однак у підсумку Кремль зробив ставку на Дмитра Медведєва.

Після відставки з адміністрації президента у 2016 році Іванов залишився працювати у структурах російської влади як спеціальний представник із питань екології та входив до наглядової ради держкорпорації "Ростех".

У лютому 2026 року Володимир Путін несподівано виключив Іванова зі складу Ради безпеки РФ без офіційних пояснень, що породило численні припущення про зміну розкладу сил у кремлівських елітах.

Сергій Іванов вважався одним із символів так званої "силової команди" Путіна, яка формувала політичний курс Росії протягом понад двох десятиліть.

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