logo_ukra

BTC/USD

59528

ETH/USD

1558.29

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Помер один із найближчих соратників Путіна: його називали можливим наступником
commentss НОВИНИ Всі новини

Помер один із найближчих соратників Путіна: його називали можливим наступником

Колишній міністр оборони Росії та багаторічний керівник адміністрації Кремля пішов із життя після десятиліть роботи поруч із Володимиром Путіним

26 червня 2026, 17:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Росії повідомили про смерть Сергія Іванова — одного з найвпливовіших представників найближчого оточення Володимира Путіна. Колишньому міністру оборони РФ та екскерівнику президентської адміністрації було 73 роки. Про смерть Іванова повідомили російські ЗМІ з посиланням на інформацію "Єдиної ліги ВТБ". Офіційна причина смерті наразі не розголошується.

Помер один із найближчих соратників Путіна: його називали можливим наступником

Сергій Іванов. Фото: з відкритих джерел

Кар'єра Іванова була нерозривно пов'язана із політичним злетом Путіна. У 1998 році він став заступником директора Федеральної служби безпеки, коли майбутній президент Росії очолював це відомство. Після приходу Путіна до влади Іванов отримав посаду міністра оборони, яку обіймав із 2001 до 2007 року.

Пізніше він входив до числа ключових членів уряду, а у 2011 році очолив адміністрацію президента Росії. Саме тоді його називали одним із головних претендентів на роль наступника Путіна. Однак у підсумку Кремль зробив ставку на Дмитра Медведєва.

Після відставки з адміністрації президента у 2016 році Іванов залишився працювати у структурах російської влади як спеціальний представник із питань екології та входив до наглядової ради держкорпорації "Ростех".

У лютому 2026 року Володимир Путін несподівано виключив Іванова зі складу Ради безпеки РФ без офіційних пояснень, що породило численні припущення про зміну розкладу сил у кремлівських елітах.

Сергій Іванов вважався одним із символів так званої "силової команди" Путіна, яка формувала політичний курс Росії протягом понад двох десятиліть.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль програв ще одну битву: яким заявам так і не повірили у США.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини