Умер последний министр обороны СССР

Скончался последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников. Причиной его смерти стал коронавирус, сообщает Telegram-канал Mash.

Евгений Шапошников. Фото: iz.ru

COVID-19 и пневмонию у Евгения диагностировали 25 ноября. Тогда его сразу же госпитализировали в московскую больницу и подключили к аппарату ИВЛ.

5 декабря ему резко стало хуже, упал уровень кислорода в крови. 8 декабря 78-летнего Шапошникова не стало.

Экс-чиновник родился 1942 году в Ростовской области. В 1963 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, затем он пошел учиться в Военно-воздушную академию им. Гагарина и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

С 1959 года служил в ВВС Вооруженных сил СССР летчиком-истребителем, а в 1960-х стал командиром звена в Прикарпатском военном округе. Позднее его стали назначать на различные управляющие должности.

С 23 августа по 26 декабря 1991 года возглавлял Министерство обороны СССР. В том же 91-м ему присвоили звание маршала авиации. До 24 сентября 1993 года командовал Вооруженными силами СНГ.

А в июне 1993 года его назначили секретарем Совета безопасности России. Затем Шапошников занимал должность представителя тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина в "Росвооружении".

С ноября 1995 года по март 1997-го он занимал пост генерального директора "Аэрофлота". С марта 1997 по март 2004 года Шапошников был помощником президента России, а с 2006 года — президентом Партнерства "Безопасность полетов".

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