Умер посол России в Северной Корее: что известно о дипломате, родившемся в Украине

В России сообщили о смерти чрезвычайного и полномочного посла РФ в Северной Корее Александра Мацегоры. Дипломат умер 6 декабря 2025 года на 71 году жизни, о чем официально заявило Министерство иностранных дел России.

"МИД России с глубокой печалью сообщает, что 6 декабря 2025 года на 71-м году ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Иванович Мацегора", — говорится в заявлении российского МИД.

Мацегора возглавлял российскую дипломатическую миссию в Пхеньяне более десяти лет. За это время он стал одним из ключевых звеньев в сближении России и КНДР, особенно усилившегося после начала полномасштабной войны в Украине.

Александр Мацегора родился 21 ноября 1955 года в Одессе. Свою карьеру в МИД РФ он начал в 1999 году, а с 2006 по 2011 год работал советником-посланником российского посольства в КНДР. Затем стал заместителем директора Первого департамента Азии, а в 2014 году был назначен послом в Северной Корее.

В феврале 2024 года Владимир Путин наградил Мацегору орденом Александра Невского — отличием, часто получаемым чиновниками и дипломатами, играющими важную роль в продвижении интересов Кремля за рубежом.

