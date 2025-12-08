Помер посол Росії в Північній Кореї: що відомо про дипломата, який народився в Україні

У Росії повідомили про смерть надзвичайного і повноважного посла РФ у Північній Кореї Олександра Мацегори. Дипломат помер 6 грудня 2025 року на 71-му році життя, про що офіційно заявило Міністерство закордонних справ Росії.

Помер посол Росії в КНДР Олександр Мацегора. Фото з відкритих джерел

МЗС РФ опублікувало заяву про смерть свого посла в КНДР Олександра Мацегору.

"МЗС Росії з глибоким сумом повідомляє, що 6 грудня 2025 року на 71-му році пішов з життя надзвичайний і повноважний посол Російської Федерації в Корейській Народно-Демократичній Республіці Олександр Іванович Мацегора", — йдеться в заяві російського МЗС.

Мацегора очолював російську дипломатичну місію в Пхеньяні понад десять років. За цей час він став одним із ключових ланок у зближенні Росії та КНДР, яке особливо посилилося після початку повномасштабної війни в Україні.

Олександр Мацегора народився 21 листопада 1955 року в Одесі. Свою кар’єру в МЗС РФ він розпочав у 1999 році, а з 2006 до 2011 року працював радником-посланником російського посольства в КНДР. Згодом став заступником директора Першого департаменту Азії, а в 2014 році був призначений послом у Північній Кореї.

У лютому 2024 року Володимир Путін нагородив Мацегору орденом Олександра Невського — відзнакою, яку часто отримують чиновники та дипломати, що відіграють важливу роль у просуванні інтересів Кремля за кордоном.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Москва натякає про перекидання солдатів КНДР під Гуляйполе.

Також "Коментарі" писали, що розвідка Південної Кореї дізналася, куди РФ направила 10 тисяч військових, які прибули з КНДР.