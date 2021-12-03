Умерла бабушка Ивана Урганта: что известно

В пятницу, 3 декабря, скончалась известная актриса театра и кино Нина Ургант в возрасте 92 лет. Известно, что она была бабушкой для телеведущего, актера и музыканта Ивана Урганта. Причина смерти женщины пока неизвестна. Об этом сообщает "Сегодня".

Известная актриса умерла в возрасте 92 лет, фото из Twitter

Зимой 2021 года женщина жаловалась на то, что ей тяжело ходить, поэтому возле нее постоянно находится сиделка. С осени 2020 года сообщалось, что здоровье народной артистки и звезды "Белорусского вокзала" ухудшилось. Внук Иван отвозил бабушку к израильским врачам для осмотра.

О жизни усопшей Нины Николаевны известно, что она родилась в Ленинградской области. У женщины был один сын, она трижды выходила замуж. Актриса снялась во многих известных советских фильмах. Последние съемки прошли в 2008 году, тогда Нина Николаевна сыграла в фильме "Азиат".

В 2014 году о ней был снят документальный фильм "Нина Ургант. Сказка для бабушки". Режиссером выступил Сергей Сунцов. Всего об актрисе было снято семь документальных фильмов.

Нина Николаевна была заслуженной артисткой РСФСР, получила множество орденов и премий. Среди них орден "За заслуги перед Родиной" IV степени и престижная театральная премия "Золотая маска".

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