Умерла известная российская актриса: стало известно, что ее убило

В Российской Федерации скончалась еще одна знаменитость – российская актриса Ирина Мирошниченко. Она ушла из жизни в отделении реанимации, ей было 82 года.

Ирина Мирошниченко (фото из открытых источников)

Как сообщает Mash, Мирошниченко ушла из жизни, не придя в сознание. В медицинское учреждение ее привезли уже с усложненной формой гриппа.

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"Ирина Петровна заболела еще 24 июля. Неделю пыталась лечиться дома, но состояние продолжало ухудшаться. В воскресенье ее экстренно положили в больницу, где актрисе диагностировали тяжелое поражение клапана сердца и осложнения: пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию", — информирует Tele. РФ.

Предварительная причина смерти звезды, как утверждают в российских СМИ, появилась полиорганная недостаточность по причине септического шока. Если обойтись без медицинских терминов, то тяжелая инфекция привела к сколь серьезным осложнениям, что артериальное давление у артистки критически снизилось, а некоторые ткани в ее организме совсем не пропускали кислород.

"Осложнения развились из-за инфекционного эндокардита (воспаления внутренней оболочки сердца). Также у актрисы обнаружили опухоль турецкого седла (область головного мозга)", — добавляют в информации, обнародованной российским Telegram-каналом.

Важно, что первая большая роль Ирины Мирошниченко — это съемки в кинофильме "Их знали только в лицо". Еще она была занята в театре и даже пела. Она известна многим зрителям по своим работам в кинофильмах "Зимняя вишня-2", "Я шагаю по Москве", "Вам и не снилось".

У Ирины Мирошниченко не было детей, хотя она трижды была замужем, однако все ее браки распались. Свои последние годы жизни Мирошниченко жила одиноко, ей помогала только сиделка.