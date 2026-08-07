Уралу большой привет: дроны ударили по важному объекту РФ

В ночь на 7 августа беспилотники атаковали один из крупнейших логистических комплексов маркетплейса Wildberries в Екатеринбурге. Город находится более чем в 1700 километрах от украинской границы, что делает этот удар одним из самых глубоких по территории России за последнее время. О происшествии сообщили российские мониторинговые каналы и издание ASTRA.

Атака на склады Wildberries. Фото: из открытых источников

По информации очевидцев, после серии взрывов к складу начали массово прибывать пожарные расчеты, машины скорой помощи и полицейские экипажи. Сообщалось, что возгорание возникло в первом блоке логистического центра.

Еще до появления первых сообщений об атаке Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку рейсов в международном аэропорту Кольцово. Позже губернатор Свердловской области Денис Паслер официально объявил в регионе режим беспилотной опасности.

Сам маркетплейс подтвердил факт атаки на объект. В компании сообщили, что персонал был заранее эвакуирован, благодаря чему удалось избежать пострадавших. После возникновения пожара работа пожарных подразделений была организована непосредственно на территории комплекса.

Из-за повреждений прием новых поставок временно остановили. В Wildberries заявили, что грузы перенаправляются в другие распределительные центры, чтобы минимизировать влияние происшествия на логистические цепочки.

Екатеринбург считается одним из ключевых транспортных и складских узлов России. Через местные логистические комплексы проходят товары, предназначенные для значительной части Урала и Сибири. Поэтому даже кратковременное нарушение их работы способно повлиять на сроки доставки и работу крупных торговых сетей. Официальные власти пока не сообщали о масштабах повреждений объекта и причинах возникновения пожара.

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