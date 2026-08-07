Уралу великий привіт: дрони вдарили по важливому об'єкту РФ

У ніч на 7 серпня безпілотники атакували один із найбільших логістичних комплексів маркетплейсу Wildberries у Єкатеринбурзі. Місто знаходиться більш ніж за 1700 кілометрів від українського кордону, що робить цей удар одним із найглибших по території Росії останнім часом. Про подію повідомили російські моніторингові канали та видання ASTRA.

Атака на склади Wildberries. Фото: з відкритих джерел

За інформацією очевидців, після серії вибухів до складу почали масово прибувати пожежні розрахунки, машини швидкої допомоги та поліцейські екіпажі. Повідомлялося, що спалах виник у першому блоці логістичного центру.

Ще до появи перших повідомлень про атаку Росавіація запровадила тимчасові обмеження на прийом та відправлення рейсів у міжнародному аеропорту Кольцово. Пізніше губернатор Свердловської області Денис Паслер офіційно оголосив у регіоні режим безпілотної небезпеки.

Сам маркетплейс підтвердив факт атаки на об'єкт. У компанії повідомили, що персонал був заздалегідь евакуйований, завдяки чому вдалося уникнути постраждалих. Після виникнення пожежі роботу пожежних підрозділів було організовано безпосередньо на території комплексу.

Через пошкодження прийом нових постачань тимчасово зупинили. У Wildberries заявили, що вантажі перенаправляються до інших розподільчих центрів, щоб мінімізувати вплив події на логістичні ланцюжки.

Єкатеринбург вважається одним із ключових транспортних та складських вузлів Росії. Через місцеві логістичні комплекси проходять товари, призначені для значної частини Уралу та Сибіру. Тому навіть короткочасне порушення їхньої роботи здатне вплинути на терміни доставки та роботу великих торгових мереж. Офіційна влада поки не повідомляла про масштаби пошкоджень об'єкта та причини виникнення пожежі.

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