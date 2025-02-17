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Ушаков раскрыл главную тем переговоров с американцами в Эр-Рияде

Ушаков заявил, что российская делегация настроена по-деловому

17 февраля 2025, 18:27
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Ткачик Олеся

Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в первую очередь будут обсуждаться перспективы начала двусторонних переговоров между РФ и США по урегулированию войны в Украине.

Ушаков раскрыл главную тем переговоров с американцами в Эр-Рияде

Юрий Ушаков

"Сейчас вопрос стоит о том, чтобы договориться о том, как начинать переговоры по Украине, потому что американская сторона еще не назначила своего главного переговорщика, который мог бы вести дела с нами", — сказал Ушаков.

По его словам, сейчас речь идет о двусторонних переговорах.  Он добавил, что российская делегация едет в Эр-Рияд на переговоры с американскими визави с деловым настроем.

"Настрой деловой, посмотрим. Задачи нам более или менее ясны, поэтому будем исходить из этого", — сказал Ушаков.

Отвечая на вопрос о стоящих перед российской делегацией задачах, Ушаков пояснил, что делегация также хочет обсудить вопросы о восстановлении нормальных отношений, обсудить вопросы начала возможных переговоров в Украине, а также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне. То есть, добавил он, перед российской делегацией стоит три задачи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров и помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков вылетают по поручению Владимира Путина в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд на переговоры с представителями США. Как сообщил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, встреча будет посвящена восстановлению отношений Москвы и Вашингтона.

При этом он подчеркнул, что в РФ неоднократно говорили о том, что во время президентства Джо Байдена отношения между странами испортились и вышли на самый низкий уровень. В то же время Песков особо подчеркнул, что инициатива в их улучшении должна принадлежать американской администрации.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/1009395
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