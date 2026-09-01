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Условия Кремля: Матвиенко назвала требование РФ для начала мирных переговоров с Украиной

Москва заговорила о диалоге: Матвиенко озвучила новое заявление по переговорному процессу

1 сентября 2026, 11:24
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Недилько Ксения

В высшем политическом руководстве страны-агрессора снова подняли тему дипломатического урегулирования войны против Украины. Представители российских властей пытаются продемонстрировать якобы открытость диалога, однако выдвигают собственные рамки для будущих встреч.

Условия Кремля: Матвиенко назвала требование РФ для начала мирных переговоров с Украиной

Валентина Матвиенко

Свою позицию по этому поводу озвучила глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, Москва не исключает дипломатический путь, но требует конкретных гарантий.

"РФ согласна на мирные переговоры с Украиной, — объявила спикер Совета Федерации, формулируя ключевой тезис официальной Москвы, — только при условии, что это будет надежный, мирный план".

В то же время российская чиновник не раскрыла детальных критериев того, что именно в Кремле вкладывают в понятие "надежности" и какие конкретно пункты должны содержать такой документ, чтобы удовлетворить требования руководства РФ.

Подобные заявления звучат на фоне постоянных попыток России навязать международному сообществу собственное видение завершения войны, обычно предусматривающее капитуляционные условия для Киева и легитимизацию оккупированных территорий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров объявил о категорическом отказе Москвы вести любые дипломатические переговоры с западными странами. Куратор российской дипломатии снова использовал привычные пропагандистские клише, пытаясь оправдать международную изоляцию Российской Федерации.                                                                         

 



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