Умови Кремля: Матвієнко назвала вимогу РФ для початку мирних переговорів з Україною

У вищому політичному керівництві країни-агресора знову підняли тему дипломатичного врегулювання війни проти України. Представники російської влади намагаються продемонструвати нібито відкритість до діалогу, проте висувають власні рамки для майбутніх зустрічей.

Валентина Матвієнко

Свою позицію з цього приводу озвучила очільниця верхньої палати російського парламенту Валентина Матвієнко. За її словами, Москва не відкидає дипломатичний шлях, але вимагає конкретних гарантій.

"РФ згодна на мирні переговори з Україною, — оголосила спікерка Ради Федерації, формулюючи ключову тезу офіційної Москви, — тільки за умови, що це буде надійний, мирний план".

Водночас російська посадовиця не розкрила детальних критеріїв того, що саме у Кремлі вкладають у поняття "надійності" та які конкретно пункти має містити такий документ, аби задовольнити вимоги керівництва РФ.

Подібні заяви звучать на тлі постійних спроб Росії нав'язати міжнародній спільноті власне бачення завершення війни, яке зазвичай передбачає капітуляційні умови для Києва та легітимізацію окупованих територій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров оголосив про категоричну відмову Москви вести будь-які дипломатичні переговори із західними країнами. Куратор російської дипломатії знову використав звичні пропагандистські кліше, намагаючись виправдати міжнародну ізоляцію Російської Федерації.