Николай Басков, российский эстрадный и оперный певец, известный своей поддержкой военного вторжения России в Украину, едва не пострадал на одном из фестивалей в Санкт-Петербурге. Как сообщают пропагандистские СМИ, Басков подошел слишком близко к запускавшему фейерверки аппарату и пиротехническая установка выстрелила прямо в его лицо. "Ой, чуть не сожгли," — испугался певец.

Николай Басков (фото из открытых источников)

После инцидента Басков не вышел на фотосессию на фоне баннера фестиваля.

Николай Басков — народный артист России и бывший народный артист Украины (звание лишено в 2022 году из-за поддержки российской агрессии). Певец активно поддерживает агрессивную политику Кремля и высказывается в защиту террористических действий Путина в отношении Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певец из РФ, поддерживающий войну в Украине , испытывает проблемы со здоровьем. Известный в РФ певец Николай Басков, поддерживающий режим Кремля и жестокую войну России в Украине, недавно перенес операцию, сейчас серьезно ограничивает себя в питании, потому что намерен избавиться от накопленных за время реабилитации лишних килограммов.

По словам диетолога Натальи Лазуреко, нарушать диету категорически нельзя. Ведь большие нагрузки в первую очередь будет испытывать поджелудочная железа и сердечная мышца. Поэтому певцу нужно отказаться от десертов.

К слову, скандальный российский исполнитель Николай Басков порвал связки и перенес серьезное операционное вмешательство. Певец предпочитает не вспоминать о своем самочувствии, однако решился дать комментарий о своем распухшем виде.

