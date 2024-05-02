Устроила безумные и пьяные танцы: в России высмеяли бывшую певицу из Украины (ВИДЕО)

Бывшая жительница Украины, певица, выехавшая в Москву — Наташа Королева , обнародовала странный видеоролик.

Наташа Королева (фото из открытых источников)

В частности, в сети опубликовано видео как российская звезда не совсем адекватно ведет себя во время съемок очередного выпуска российского телешоу. В компании с еще одной путинисткой — Кудрявцевой, Королева причудливо танцует, показывает бессмысленные телодвижения, еще пристает со своими "танцами" к другим российским знаменитостям.

Наташа Королева обнародовала видеоролик на своей странице в Instagram , поэтому кажется, что певица хорошо "под градусом". Это "веселое" видео бывшая украинка сама называет саундтреком "пьяная Наташа".

"Крываются. Не стыдно это показывать!", "Голой вечеринки было мало надо выставлять дальше больше", "Пир во время чумы, где совесть?", "Наташа клоун, успокойся уже", — написали пользователи сетей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пьяная российская певица упала прямо на сцене. Опальная исполнительница Анна Седокова, родившаяся в городе Киев, однако покинувшая родину и выступающая на стороне врага, сделала себя посмешищем в социальных сетях. Вся причина в видео, где отснят нетрезвый конфуз певицы.

В Интернете обнародован видеоролик, где Седокова свалилась на сцене во время своего выступления. Поя на концерте в российской столице, звезда очевидно желала произвести наилучшее впечатление на поклонников, однако получилось все наоборот. Знаменитость в какой-то момент не смогла удержаться на ногах, и приземлилась на пятую точку. Анна еще пыталась как-то петь, но делала это смутно, поэтому шокированные зрители ничего не могли понять. Ситуацию, как рухнула на сцене Седокова, высмеяло немало российских Telegram-каналов.

