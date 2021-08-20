Утечка нефти под Новороссийском уничтожит флору и фауну Черного моря: власть РФ игнорирует катастрофу - Магда

Экологических проблем в Мировом океане хватает. Аварии с утечкой нефти и других агрессивных веществ (сырая нефть — опасный канцероген) встречаются в мире довольно часто. Однако событие в начале августа под Новороссийском заслуживает особого внимания. Об этом написал в своем блоге политолог Евгений Магда.

Утечка нефти под Новороссийском - фото из открытых источников

Эксперт напоминает, что 7 августа во время загрузки нефти в греческий танкер Minerva Symphony на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возле Новороссийска произошла утечка "черного золота". Очевидцы утверждают, что некоторое время нефть просто фонтаном выливалась в море. Впрочем, представители КТК распространили 9 августа пресс-релиз, в котором сообщалось, что площадь загрязнения составила всего 200 квадратных метров.

По данным политолога, российские ученые из Института океанологии РАН опубликовали данные космической съемки, показавшие гигантский масштаб нефтяного пятна, площадь которого составила 80 квадратных километров. На ней, считает Магда, с высокой степенью вероятности погибнет все живое, при этом нефтяное пятно продолжает двигаться. Она уже нанесла ущерб виноградникам Абрау-Дюрсо и продолжила, разлагаясь, продвигаться к берегам оккупированного Россией Крыма.

"Почему представители КТК решили уменьшить площадь загрязнения? Во-первых, энергетические гиганты часто вообще не реагируют на призывы экологов. Российские защитники окружающей среды, как правило, остаются гласом вопиющего в пустыне. Во-вторых, консорциум словно подавал сигнал другим черноморским государствам "Все в порядке, ситуация под контролем". Вместо мобилизации усилий для нейтрализации нефтяного загрязнения Черного моря КТК положился на жаркую погоду и разложения нефти на составляющие вместо организации операции по очистке черноморской акватории", — написал Евгений Магда.

Политолог добавил, что о происшествии написали Русская служба Би-Би-Си и Deutsche Welle, которые обозначены в РФ как "иностранные агенты", тогда как "Известия", РИА "Новости" и другие управляемые российскими властями медиа стремятся экологическую катастрофу в Черном море максимально игнорировать, утверждая, что пятно практически исчезло. Однако его исчезновение с поверхности Черного моря означает лишь то, что значительная часть из литых 100 тонн нефти осела в желудках морских птиц и рыб, повлияет на флору и фауну Черного моря. Специалисты подчеркивают, что такой объем нефти создает угрозу для всего биологической цепочки водоема.

"Загрязнение Черного моря разлитой из терминала КТК нефтью выглядит логичным продолжением захвата" зелеными человечками" полуострова Крым в феврале 2014 года. Информационная тактика россиян тогда и сейчас очень похожи — "нас там нет", "ничего страшного не происходит ", "сохраняйте спокойствие". Да и последствия проявятся не сразу. Именно поэтому экологическая катастрофа, которая произошла под Новороссийском, требует реакции мирового сообщества, а ее виновники должны быть наказаны финансово. Подобные санкции в отношении России работают лучше", — резюмировал Магда.

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