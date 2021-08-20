Утечка нефти под Новороссийском уничтожит флору и фауну Черного моря: власть РФ игнорирует катастрофу - Магда

BTC/USD
48358.40
ETH/USD
3271.36
LTC/USD
181.96
USD/UAH
26.80
EUR/UAH
31.40
RUB/UAH
0.37
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Экологических проблем в Мировом океане хватает. Аварии с утечкой нефти и других агрессивных веществ (сырая нефть — опасный канцероген) встречаются в мире довольно часто. Однако событие в начале августа под Новороссийском заслуживает особого внимания. Об этом написал в своем блоге политолог Евгений Магда.
Утечка нефти под Новороссийском - фото из открытых источников
Эксперт напоминает, что 7 августа во время загрузки нефти в греческий танкер Minerva Symphony на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возле Новороссийска произошла утечка "черного золота". Очевидцы утверждают, что некоторое время нефть просто фонтаном выливалась в море. Впрочем, представители КТК распространили 9 августа пресс-релиз, в котором сообщалось, что площадь загрязнения составила всего 200 квадратных метров.
По данным политолога, российские ученые из Института океанологии РАН опубликовали данные космической съемки, показавшие гигантский масштаб нефтяного пятна, площадь которого составила 80 квадратных километров. На ней, считает Магда, с высокой степенью вероятности погибнет все живое, при этом нефтяное пятно продолжает двигаться. Она уже нанесла ущерб виноградникам Абрау-Дюрсо и продолжила, разлагаясь, продвигаться к берегам оккупированного Россией Крыма.
Политолог добавил, что о происшествии написали Русская служба Би-Би-Си и Deutsche Welle, которые обозначены в РФ как "иностранные агенты", тогда как "Известия", РИА "Новости" и другие управляемые российскими властями медиа стремятся экологическую катастрофу в Черном море максимально игнорировать, утверждая, что пятно практически исчезло. Однако его исчезновение с поверхности Черного моря означает лишь то, что значительная часть из литых 100 тонн нефти осела в желудках морских птиц и рыб, повлияет на флору и фауну Черного моря. Специалисты подчеркивают, что такой объем нефти создает угрозу для всего биологической цепочки водоема.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости