logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Утечка радиации на Ростовской АЭС: РФ скрывает аварию
commentss НОВОСТИ Все новости

Утечка радиации на Ростовской АЭС: РФ скрывает аварию

Радиоактивное облако движется в глубь страны, в сторону Саратова

сегодня, 11:29 comments2246
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

На Ростовской атомной электростанции (АЭС) произошла масштабная радиационная авария, в результате которой в атмосферу попало огромное количество радиоактивных изотопов. По имеющимся данным, уровень радиации в 75 раз превышает норму, а радиоактивное облако распространяется в глубь страны, угрожая миллионам жителей.

Утечка радиации на Ростовской АЭС: РФ скрывает аварию

На Ростовской АЭС радиационная авария

Правительство РФ пытается скрыть масштабы крушения, заявляя о "нормальном" радиационном фоне в регионе. Однако, в социальных сетях пользователи сообщают о критической ситуации на АЭС и угрозе здоровью и жизни людей.

Утечка радиации на Ростовской АЭС: РФ скрывает аварию - фото 2

Отметим, что несколько дней назад в некоторых районах Республики Дагестан временно отключили электроэнергию из-за сбоя на атомной электростанции в Ростовской области. Тогда временные отключения электроэнергии были введены в населенных пунктах на территории оккупированного Крыма. Известно, что света не было в Севастополе, Ялте, Алуште, Феодосии и других населённых пунктах.

"Комментарии" писали, что оккупационные власти причиной отсутствия света называют аномальную жару и ремонтные работы. Кроме электроэнергии у жителей Крыма также возникли проблемы с водой и газом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости