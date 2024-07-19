На Ростовской атомной электростанции (АЭС) произошла масштабная радиационная авария, в результате которой в атмосферу попало огромное количество радиоактивных изотопов. По имеющимся данным, уровень радиации в 75 раз превышает норму, а радиоактивное облако распространяется в глубь страны, угрожая миллионам жителей.

На Ростовской АЭС радиационная авария

Правительство РФ пытается скрыть масштабы крушения, заявляя о "нормальном" радиационном фоне в регионе. Однако, в социальных сетях пользователи сообщают о критической ситуации на АЭС и угрозе здоровью и жизни людей.





Отметим, что несколько дней назад в некоторых районах Республики Дагестан временно отключили электроэнергию из-за сбоя на атомной электростанции в Ростовской области. Тогда временные отключения электроэнергии были введены в населенных пунктах на территории оккупированного Крыма. Известно, что света не было в Севастополе, Ялте, Алуште, Феодосии и других населённых пунктах.

"Комментарии" писали, что оккупационные власти причиной отсутствия света называют аномальную жару и ремонтные работы. Кроме электроэнергии у жителей Крыма также возникли проблемы с водой и газом.