Утратил ли Пригожин контроль над своими войсками и ресурсами

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Slava Kot
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников
После мятежа, который организовал лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, он был вынужден уехать в Беларусь, а Кремль закрыл против него уголовное дело. О том, потерял ли Пригожин контроль над вагнеровцами и своими финансами, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.
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Британский аналитик по обороне и безопасности Майкл Кларк считает, что Евгений Пригожин сохранит контроль над группой "Вагнера". Общая деятельность вагнеровцев оценивается в несколько миллиардов долларов. Только в Демократической Республике Конго они получают от своей деятельности около миллиарда долларов. Такие средства имеют большое значение для многих российских элит, в том числе и Путина.
Майкл Кларк объясняет, что ЧВК "Вагнер" помогает обходить России международные санкции и обеспечивает необходимое политическое влияние Кремля на африканских диктаторов.
Майкл Кларк считает, что одним из ключевых вопросов, существующих для Пригожина сейчас, является то, сможет ли он прожить после своего мятежа достаточно долго, чтобы перераспределить силы ЧВК "Вагнер" и пересмотреть свою позицию. По мнению Кларка, большинство российских олигархов "ненавидят и боятся" Пригожина, тогда как враги хотели бы его смерти, однако против этого Путин.
Также "Комментарии" писали обо всех мировых лидерах, с которыми общался Путин после бунта Пригожина.
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