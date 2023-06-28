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Утратил ли Пригожин контроль над своими войсками и ресурсами

Аналитик обороны и безопасности объясняет, почему Пригожин продолжит контролировать группу "Вагнера".

сегодня, 17:07
Автор:
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Slava Kot
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Утратил ли Пригожин контроль над своими войсками и ресурсами

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

После мятежа, который организовал лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, он был вынужден уехать в Беларусь, а Кремль закрыл против него уголовное дело. О том, потерял ли Пригожин контроль над вагнеровцами и своими финансами, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.


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Британский аналитик по обороне и безопасности Майкл Кларк считает, что Евгений Пригожин сохранит контроль над группой "Вагнера". Общая деятельность вагнеровцев оценивается в несколько миллиардов долларов. Только в Демократической Республике Конго они получают от своей деятельности около миллиарда долларов. Такие средства имеют большое значение для многих российских элит, в том числе и Путина.

Майкл Кларк объясняет, что ЧВК "Вагнер" помогает обходить России международные санкции и обеспечивает необходимое политическое влияние Кремля на африканских диктаторов.

"Дмитрий Уткин и Александр Кузнецов – руководящие люди в "Вагнере", но ключевой является Пригожин. И тот факт, что он был таким публичным после своего бунта, говорит о том, что он не планирует исчезать из поля зрения общественности", — считает британский аналитик.

Майкл Кларк считает, что одним из ключевых вопросов, существующих для Пригожина сейчас, является то, сможет ли он прожить после своего мятежа достаточно долго, чтобы перераспределить силы ЧВК "Вагнер" и пересмотреть свою позицию. По мнению Кларка, большинство российских олигархов "ненавидят и боятся" Пригожина, тогда как враги хотели бы его смерти, однако против этого Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о секретаре Совета национальной безопасности и обороны Украины, который считает, что у России будут новые мятежи и попытки сменить власть в Кремле после бунта Пригожина.

Также "Комментарии" писали обо всех мировых лидерах, с которыми общался Путин после бунта Пригожина.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
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