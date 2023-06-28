Утратил ли Пригожин контроль над своими войсками и ресурсами

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

После мятежа, который организовал лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, он был вынужден уехать в Беларусь, а Кремль закрыл против него уголовное дело. О том, потерял ли Пригожин контроль над вагнеровцами и своими финансами, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.

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Британский аналитик по обороне и безопасности Майкл Кларк считает, что Евгений Пригожин сохранит контроль над группой "Вагнера". Общая деятельность вагнеровцев оценивается в несколько миллиардов долларов. Только в Демократической Республике Конго они получают от своей деятельности около миллиарда долларов. Такие средства имеют большое значение для многих российских элит, в том числе и Путина.

Майкл Кларк объясняет, что ЧВК "Вагнер" помогает обходить России международные санкции и обеспечивает необходимое политическое влияние Кремля на африканских диктаторов.

"Дмитрий Уткин и Александр Кузнецов – руководящие люди в "Вагнере", но ключевой является Пригожин. И тот факт, что он был таким публичным после своего бунта, говорит о том, что он не планирует исчезать из поля зрения общественности", — считает британский а налитик.

Майкл Кларк считает, что одним из ключевых вопросов, существующих для Пригожина сейчас, является то, сможет ли он прожить после своего мятежа достаточно долго, чтобы перераспределить силы ЧВК "Вагнер" и пересмотреть свою позицию. По мнению Кларка, большинство российских олигархов "ненавидят и боятся" Пригожина, тогда как враги хотели бы его смерти, однако против этого Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о секретаре Совета национальной безопасности и обороны Украины, который считает, что у России будут новые мятежи и попытки сменить власть в Кремле после бунта Пригожина.

Также "Комментарии" писали обо всех мировых лидерах, с которыми общался Путин после бунта Пригожина.