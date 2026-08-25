«Уверены в победе»: Песков заявил о продолжении войны

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Главный рупор Кремля Дмитрий Песков озвучил очередную порцию заявлений по поводу видения Москвой дальнейшего хода войны против Украины и будущих дипломатических контактов. Представитель российского диктатора попытался продемонстрировать безальтернативность действий страны-агрессорки и выразил уверенность в достижении поставленных захватнических целей.
Дмитрий Песков
Спикер Путина подчеркнул, что российское руководство полностью отвергает компромиссы, транслируя максимальную самоуверенность в собственных силах.
В то же время, Песков попытался переложить ответственность за продолжающиеся боевые действия и ежедневные разрушения, оправдывая дальнейшую агрессию якобы заблокированными политическими инструментами разрешения конфликта.
Кроме сугубо военной риторики, представитель Кремля затронул темы ближайших международных визитов российских дипломатов. В частности, он анонсировал предстоящие переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с руководством внешнеполитического ведомства Святого Престола.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня днем на всей территории Украины была зафиксирована серьезная ракетная угроза, связанная с активностью на российских военных испытательных площадках. Мониторинговые каналы зафиксировали попытку запуска нового вооружения из Астраханской области РФ.