«Уверены в победе»: Песков заявил о продолжении войны

Главный рупор Кремля Дмитрий Песков озвучил очередную порцию заявлений по поводу видения Москвой дальнейшего хода войны против Украины и будущих дипломатических контактов. Представитель российского диктатора попытался продемонстрировать безальтернативность действий страны-агрессорки и выразил уверенность в достижении поставленных захватнических целей.

Дмитрий Песков

Спикер Путина подчеркнул, что российское руководство полностью отвергает компромиссы, транслируя максимальную самоуверенность в собственных силах.

"Россия не просто рассчитывает на победу в СВО, – безапелляционно заявил пресс-секретарь президента РФ, используя привычную для Кремля терминологию для маскировки войны, – а уверена в ней".

В то же время, Песков попытался переложить ответственность за продолжающиеся боевые действия и ежедневные разрушения, оправдывая дальнейшую агрессию якобы заблокированными политическими инструментами разрешения конфликта.

"Россия продолжает СВО, – заметил он во время общения с журналистами, очерчивая официальную позицию Москвы, – в условиях отсутствия мирных способов урегулирования".

Кроме сугубо военной риторики, представитель Кремля затронул темы ближайших международных визитов российских дипломатов. В частности, он анонсировал предстоящие переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с руководством внешнеполитического ведомства Святого Престола.

"Песков выразил уверенность, — заключают в отчетах по результатам брифинга, — что украинский вопрос будет подниматься на встрече Лаврова с главой дипломатии Ватикана".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня днем на всей территории Украины была зафиксирована серьезная ракетная угроза, связанная с активностью на российских военных испытательных площадках. Мониторинговые каналы зафиксировали попытку запуска нового вооружения из Астраханской области РФ.