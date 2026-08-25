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«Впевнені у перемозі»: Пєсков заявив про продовження війни

Кремль наперед окреслив тему зустрічі Лаврова з Ватиканом та вкотре повторив пропагандистські тези про «СВО»

25 серпня 2026, 14:43
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Недилько Ксения

Головний рупор Кремля Дмитро Пєсков озвучив чергову порцію заяв щодо бачення Москвою подальшого перебігу війни проти України та майбутніх дипломатичних контактів. Речник російського диктатора спробував продемонструвати безальтернативність дій країни-агресорки та висловив упевненість у досягненні поставлених загарбницьких цілей.

«Впевнені у перемозі»: Пєсков заявив про продовження війни

Дмитро Пєсков

Спікер Путіна наголосив, що російське керівництво наразі повністю відкидає компроміси, транслюючи максимальну самовпевненість у власних силах.

"Росія не просто розраховує на перемогу в СВО, — безапеляційно заявив прессекретар президента РФ, використовуючи звичну для Кремля термінологію для маскування війни, — а впевнена в ній".

Водночас Пєсков спробував перекласти відповідальність за триваючі бойові дії та щоденні руйнування, виправдовуючи подальшу агресію нібито заблокованими політичними інструментами вирішення конфлікту.

"Росія продовжує СВО, — зауважив він під час спілкування з журналістами, окреслюючи офіційну позицію Москви, — в умовах відсутності мирних способів врегулювання".

Окрім суто воєнної риторики, представник Кремля торкнувся тем найближчих міжнародних візитів російських дипломатів. Зокрема, він анонсував майбутні переговори міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова з керівництвом зовнішньополітичного відомства Святого Престолу.

"Песков висловив упевненість, — підсумовують у звітах за результатами брифінгу, — що українське питання буде порушуватися на зустрічі Лаврова з главою дипломатії Ватикану".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень на всій території України було зафіксовано серйозну ракетну загрозу, пов'язану з активністю на російських військових випробувальних майданчиках. Моніторингові канали зафіксували спробу запуску новітнього озброєння з Астраханської області РФ.



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