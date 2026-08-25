«Впевнені у перемозі»: Пєсков заявив про продовження війни

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Недилько Ксения
Головний рупор Кремля Дмитро Пєсков озвучив чергову порцію заяв щодо бачення Москвою подальшого перебігу війни проти України та майбутніх дипломатичних контактів. Речник російського диктатора спробував продемонструвати безальтернативність дій країни-агресорки та висловив упевненість у досягненні поставлених загарбницьких цілей.
Дмитро Пєсков
Спікер Путіна наголосив, що російське керівництво наразі повністю відкидає компроміси, транслюючи максимальну самовпевненість у власних силах.
Водночас Пєсков спробував перекласти відповідальність за триваючі бойові дії та щоденні руйнування, виправдовуючи подальшу агресію нібито заблокованими політичними інструментами вирішення конфлікту.
Окрім суто воєнної риторики, представник Кремля торкнувся тем найближчих міжнародних візитів російських дипломатів. Зокрема, він анонсував майбутні переговори міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова з керівництвом зовнішньополітичного відомства Святого Престолу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень на всій території України було зафіксовано серйозну ракетну загрозу, пов'язану з активністю на російських військових випробувальних майданчиках. Моніторингові канали зафіксували спробу запуску новітнього озброєння з Астраханської області РФ.