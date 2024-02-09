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Увольнение Валерия Залужного: В Кремле рассказали, как это повлияет на Россию

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал отставку Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, передает портал «Комментарии»

сегодня, 14:52
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Ткачик Олеся
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Дмитрий Песков заявил, что увольнение Залужного не изменит ход так называемой "специальной военной операции" России.

Увольнение Валерия Залужного: В Кремле рассказали, как это повлияет на Россию

Песков прокомментировал отставку Залужного

"Мы не думаем, что это фактор, который может изменить ход спецоперации",
– сообщил Песков.

Спикер российского президента в очередной раз отметил, что "спецоперация" будет продолжаться "до достижения всех ее целей".

Песков также сообщил, что 9 февраля Путин будет работать в Кремле и проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Пресс-секретарь отказался называть тему совещания, однако подчеркнул, что Путин сам его определит или позже подробности раскроет пресс-служба Кремля.

Напомним, как передавал портал "Комментарии", 8 февраля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после встречи с Владимиром Зеленским сообщил, что задачи в войне меняются, поэтому нужно адаптироваться к новым реалиям. По его словам, принято решение о необходимости смены стратегии. Кроме того, министр обороны Рустем Умеров в Facebook также сообщил, что война меняется и требует изменений. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 – это три разных реальности, добавил он. Умеров заявил, что Залужный отправлен в отставку .

При этом западные журналисты прогнозируют, что увольнение генерала ознаменует новый и решающий этап в войне – тот, в котором Зеленский рискует ошибиться. Издание отмечает, когда 8 февраля Зеленский наконец-то заменил Валерия Залужного Александром Сырским в должности командующего Вооруженными силами в рамках более широкой реорганизации, это было так, будто произошло что-то судьбоносное. В публикации отмечают, что "частично это связано с решающей ролью генерала Залужного в отважности российских войск в первые дни вторжения, а также с его популярностью среди личного состава и гражданского населения Украины".

Также "Комментарии" рассказывали, о чем говорит решение Зеленского , заменившего Залужного Сырским.





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