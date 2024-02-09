Увольнение Валерия Залужного: В Кремле рассказали, как это повлияет на Россию

Дмитрий Песков заявил, что увольнение Залужного не изменит ход так называемой "специальной военной операции" России.

Песков прокомментировал отставку Залужного

"Мы не думаем, что это фактор, который может изменить ход спецоперации",

– сообщил Песков.

Спикер российского президента в очередной раз отметил, что "спецоперация" будет продолжаться "до достижения всех ее целей".

Песков также сообщил, что 9 февраля Путин будет работать в Кремле и проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Пресс-секретарь отказался называть тему совещания, однако подчеркнул, что Путин сам его определит или позже подробности раскроет пресс-служба Кремля.

Напомним, как передавал портал "Комментарии", 8 февраля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после встречи с Владимиром Зеленским сообщил, что задачи в войне меняются, поэтому нужно адаптироваться к новым реалиям. По его словам, принято решение о необходимости смены стратегии. Кроме того, министр обороны Рустем Умеров в Facebook также сообщил, что война меняется и требует изменений. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 – это три разных реальности, добавил он. Умеров заявил, что Залужный отправлен в отставку .

При этом западные журналисты прогнозируют, что увольнение генерала ознаменует новый и решающий этап в войне – тот, в котором Зеленский рискует ошибиться. Издание отмечает, когда 8 февраля Зеленский наконец-то заменил Валерия Залужного Александром Сырским в должности командующего Вооруженными силами в рамках более широкой реорганизации, это было так, будто произошло что-то судьбоносное. В публикации отмечают, что "частично это связано с решающей ролью генерала Залужного в отважности российских войск в первые дни вторжения, а также с его популярностью среди личного состава и гражданского населения Украины".

Также "Комментарии" рассказывали, о чем говорит решение Зеленского , заменившего Залужного Сырским.





