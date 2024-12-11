Уж совсем плохи дела: Путин принялся расхваливать единого союзника, который может его спасти

Путин назвал Си Цзиньпина "человеком, который смотрит в будущее". Но вероятно, что он делает это непросто так, ведь сегодня после санкций США в РФ большие проблемы в экономике. Такое заявление глава Кремля сделал во время конференции по искусственному интеллекту

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Мы регулярно общаемся с главой Китая Си. Я прекрасно знаю, как он относится к инновациям, к важнейшим элементам прогресса, в частности к ИИ. Это человек, которому смотрит в будущее. Это я могу сказать абсолютно определенно", — принялся расхваливать Путин.

Стоит отметить, что именно сьегодня в Китай прибыл глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев с рабочим визитом, который продлится два дня. В рамках поездки запланированы встречи с представителями политического руководства Китая.

Также Медведев посетит Музей истории Коммунистической партии Китая и возложит венок к Памятнику народным героям.

Стоит отметить, что Медведева во второй раз за время полномасштабного вторжения РФ в Украину уехал в Китай. В прошлый раз подобный визит состоялся в декабре 2022 года и тогда, в частности, говорили о недопустимости ядерного удара.

Как отмечает политолог Вадим Денисенко, второй визит Медведева в Пекин может свидетельствовать о нескольких вещах. Во-первых, Китай, судя по всему, хочет понять контуры реальных, а не публичных пожеланий РФ относительно завершения конфликта. То есть, подчеркивает Денисенко, Китай хочет понять, какие можно заключить соглашения с США по заморозке конфликта. Кроме того, добавляет эксперт, Пекин предложит свое видение отношений Китай – РФ, что означает, что будут сформированы контуры противостояния с США. А еще, добавляет эксперт, Китай демонстрирует желание завершить конфликт, но это не приоритет на сегодняшний момент.

Также "Комментарии" писали о том, что российский рубль продолжает стремительно девальвировать, начиная с лета, а последний пакет санкций США лишь ускорил это падение, рассказала руководительница санкционного направления аналитического центра Киевской школы экономики (KSE Institute) Юлия Павицкая.



