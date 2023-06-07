"Ужас ужасный": в сети высмеяли новую "Миссис Россию-2023" (ФОТО)

В РФ прошел конкурс красоты среди замужних женщин. В этот раз новая "Миссис Россия-2023" – Наталья Оскар. В сетях уже высмеивают победительницу, чья внешность способна испугать, а не увлечь.

Наталья Оскар (фото из открытых источников)

При этом, по утверждению пользователей сетей, организаторы конкурса коррумпированы. Они говорят, что честные представители жюри никогда не присудили победу "женщине с искусственной внешностью".

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Новая русская миссис любит "уколы красоты". Видно, что она сделала скулы, колола губы и лоб.

Еще подписчики сетей увидели, что Наталья Оскар фотошопит свои фотографии в соцсети, ведь в реальной жизни выглядит не так.

Кроме этого, в сетях новую победительницу сравнивают с клоуном из фильма ужасов. Один из пользователей оставил комментарий: "Типичная "королева красоты" в России. Морду на фотошопила, губы наколола, свисток свой накрасила. Там, похоже, в жюри слепые сидят. Вот на кого она реально похожа".

Известно, что новая Миссис Россия родом с Дальнего Востока, однако позже стала обитать в российской столице. Россиянка в финале конкурса спела песню "Я — твоя Миссис Россия", и после этого слухи о коррумпированном жюри начали распространяться еще больше.

К слову, за корону победительницы во время конкурса боролись 83 женщины, самой старшей из красавиц — 62 года.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России оштрафован онлайн-кинотеатр за "пропаганду ЛГБТ" . Мировой суд в Санкт-Петербурге признал видеосервис "Триколор Кино и ТВ" виновным в распространении ЛГБТ-контента среди несовершеннолетних и оштрафовал на 1,2 миллиона рублей. Из-за какого фильма или сериала на "Триколор Кино и ТВ" был составлен протокол, не уточняется. Но в Роскомнадзоре сообщили, что видеосервис был оштрафован по статье за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, или способную вызвать у несовершеннолетних желание изменить пол.